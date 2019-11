Antonio José: “Llegó un momento en el que me había olvidado totalmente de mí”

Tras alcanzar el número uno en España con su anterior álbum y la categoría de disco de oro en su primera semana a la venta, Antonio José regresa a la actualidad musical con el trabajo “más internacional” y ambicioso de una carrera aún breve pero intensa que le exigió un pequeño paréntesis para tomar aire.

“Me he pasado mucho tiempo solapando giras y discos y necesitaba descanso para mí, para mi mente y mi cuerpo, salir de la vorágine de la rutina y soltar la tensión. Llegó un momento en el que me había olvidado totalmente de mí”, confiesa el joven músico cordobés tras un año de parón “muy bonito en lo personal y en lo profesional”.

Con cinco discos previos en el mercado, tres de ellos lanzados casi consecutivamente desde su victoria en el concurso de televisión La voz, Antonio José (Palma del Río, Córdoba, 1995) acaba de publicar un sexto álbum de estudio, Antídoto (Universal Music).

El título, explica, es por lo que tienen estas canciones de bálsamo “para el alma, para la vida, para refugiarte”. “Es lo que representa para mí la música todos los días. Si a mí me la quitaran, probablemente no tuviese sentido mi vida”, afirma.

“Tengo muy claro desde el minuto uno hacia dónde quiero que vaya mi carrera: a conseguir lo máximo posible, siempre desde el cariño y el respeto, y llevar mi música lo más lejos que pueda”, apunta ante un disco “hecho en vistas a eso”, de ahí que sea “uno de los más internacionales” de su carrera.

Grabado entre Miami, Colombia, Los Ángeles, Argentina, Madrid y Barcelona, Antonio José ha salido en busca de diferentes productores para ver “cómo respiraba la música” en otros lugares y enriquecer así la suya “con nuevos horizontes”.

“El resultado es muy versátil, me he dejado la piel en él y estoy muy contento”, asegura ante un trabajo en el que está su esencia “quizás un poco más pulida”, mezclada con otros ritmos y colores.

Eso se percibe especialmente en cortes como Vete de una vez, fruto de su viaje a Colombia. “Cuando llegué me nutrí mucho de su música, fui a bares y fiestas familiares a escuchar vallenato y me llegó tanto que me arriesgué: ¿Por qué no fusionarlo con el flamenco?”, cuenta sobre el origen de esta canción.

Entre los diez temas hay incluso uno de nombre Andalucía que suena a fusión árabe y a flamenco, pero con un toque urbano y latino. “Es una de mis canciones favoritas del álbum y es como un perdón a mi tierra por llevar tiempo alejado de ella”.

No es la única a la que pide perdón por sus largas ausencias. “Como en estos últimos cinco meses, hay veces en los que estás metido en un trabajo y te olvidas de cosas y de gente. Más bien las desplazas un poco y olvidas decir te quiero o llamar por teléfono. Y vas perdiendo a las personas, porque pasas mucho tiempo fuera y es difícil entender esta profesión”, reconoce sobre unas circunstancias que aborda en la canción Te parece.

El “reto” de Antídoto pasa por igualar el número uno y las 20.000 copias cosechadas por su predecesor, A un milímetro de ti (2017), en su primera semana en el mercado. “Obviamente me fastidiaría (no igualarlo), pero en ningún momento sentiría decepción. La decepción es para cuando no estás satisfecho de un trabajo, pero yo he conseguido sorprenderme a mí mismo con cada álbum y solo le pido a Dios que me guarde la capacidad de seguir creando”, señala.

El 14 de marzo iniciará gira en Roquetas de Mar (Almería) para pasear su sexto disco por toda España y llevarlo también a Argentina, Chile y quizás también Centroamérica.

Mucho antes, en solo dos semanas, la jovencísima Melani devolverá a España tras años de ausencia a la final del festival Eurojunior, la versión infantil de Eurovisión. Ante la vuelta a este concurso en el que él se dio a conocer, su consejo para la intérprete de Marte es “que disfrute y que juegue”.

“Yo disfruté y jugué. Fue un momento que recuerdo con mucho cariño y ese niño sigue estando en mí”, rememora el cordobés acerca del concurso que lo ayudó a catapultar su carrera.

Al preguntarle sin embargo si volvería a repetir dicho cometido en Eurovisión como adulto, lanza una rotunda respuesta contraria. “Ya lo hice con 10 años, conocí esa experiencia y ahora mi vida está enfocada en otro camino. No me siento ni con capacidad ni con ganas. Diría un gracias enorme por pensar en mí, pero no es mi momento”, concluye.