La persona más feliz del mundo vive intensamente el Mayo Subbético. Así reza el eslogan de la web dedicada por la Mancomunidad de Municipios de la Subbética a la cita que cada primavera oferta con los patios de esa comarca.

Este año esta cita, que cumple su 11 edición, se celebra del 8 al 21 de mayo. En la pasada edición del Mayo Subbético participaron 97 espacios entre públicos y privados. En la categoría de patios, el jurado concedió el primer premio al patio de Aurora Sánchez Navajas (Rute, c/ Francisco Salto, 48); el 2º al de Anselmo Córdoba Aguilera (Rute, c/ Empresaria Teresa Córdoba); el 3º al de José Mateo Aguilera (Priego de Córdoba, c/ Real, 46); el 4º al de José Villalba (La Celada, Iznájar, c/ La Celada, 107); el 5º al del Círculo de la Amistad (Cabra, c/ Cervantes, 1); y la Mención Especial al patio de la Asociación Albasur de Priego de Córdoba “por su proyecto original, inclusivo e igualitario que se transmite a través del trabajo en conjunto realizando un precioso patio cordobés”.

En la categoría de rincones, el jurado concedió el 1º premio a los Rincones de la calle Juanita la Larga de Doña Mencía, en representación de Julia Baena Moreno; el 2º al Rincón Patio de Juana Ordóñez Mejías (Iznájar, Plaza de las Comedias); el 3º al Rincón de Ana Rodríguez Ronda (Zambra, Plaza de Gracia); el 4º al Rincón de Adela Ordóñez Ruiz (Luque, c/ Subida del Rosario); y el 5º al Rincón de Mari Sierra Molina Montes (Carcabuey, c/ San Marcos).

En la categoría de fachadas, el 1º premio fue para la de Rafael López Ruiz (Priego de Córdoba, c/ Real, 19); el 2º para la de Rosa Pareja Campaña (Priego de Córdoba, c/ Real, 66); el 3º premio para la de Juan Pérez Torralbo (Lucena, c/ Ballesteros, 30); el 4º para la de Francisca Comino Cardeal (Priego de Córdoba, c/ Jazmines, 2); y el 5º para la de Antonio Flores Avilés (Iznájar, c/ Antigua, 5).