'El color en los Patios de Córdoba' invade el Palacio de Viana

La pintora cordobesa María Jesús Adame invade el Palacio de Viana con su exposición dedicada a las flores y los Patios de Córdoba. Esta muestra se compone de 21 cuadros que se venderán para recaudar fondos dirigidos a Cáritas Córdoba.

Rey Heredia 21, San Basilio 44, Pastora 2 o el Patio de las Columnas son algunos de los recintos que están representados en las obras de Adame. La autora ha explicado que la base de sus crecaiones es el color.

En total, la exposición llamada El color en los Patios de Córdoba recoge 19 óleos y dos obras con la técnica de encaústica. Durante los primeros minutos de la apertura de esta muestra ya se han vendido cinco cuadros. En las pinturas se observan visiones generales, aunque también hay series con flores "muy de cerca".

María Jesús Adame conoció Los Patios de Córdoba en el año 2002 y ha afirmado sentirse nerviosa cada vez que visita un patio. "Me quedo atrapada, lo quiero pintar todo", ha explicado. Esta inspiración le supone disfrutar del contraste de luz y sobra, al igual que del color. "Más color que en los patios no he visto en ningún lado", ha asegurado.

La artista, en primer lugar, fotografía los patios que visita para posteriormente seleccionar las imágenes y pintarlas en su taller. Actualmente está trabajando en nuevas técnicas con machas de color y acrílicos fluidos, pero siempre basándose en el color.

Los tamaños de los cuadros son diversos, desde 9x15 hasta 1,20x90, al igual que sus precios, que oscilan desde los 40 euros hasta los 900.

La pintora no ha querido perder la ocasión de agradecer la labor que realiza Cáritas Diocesana de Córdoba. "conozco gente voluntaria que están rebasados".

Adame ha declarado que llevaba tiempo queriendo aportar su granito de arena a través de sus pinturas; sin embargo, ha sido con la situación provocada con la pandemia cuando ha decido dar el paso.

La secretaria general de Cáritas Córdoba, Laly Ramírez ha afirmado que este gesto solidario tiene repercusión sobre personas que no tienen recursos económicos "hasta para las necesidades más básicas".

"No sólo tendrán en su casa un rincón emblemático de Córdoba, junto con el cuadro llevan consigo la fuerza de la solidaridad", ha declarado Ramírez.

La muestra estará disponible para su visita de martes a sábados, de 10:00 a 19:00, los domingos, de 10:00 a 15:00, y los lunes permanecerá cerrado.