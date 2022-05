“Córdoba debe mantener una Feria abierta donde tengan cabida todo tipo de casetas”

La edición de 2022 de la Feria de Córdoba en honor a Nuestra Señora de la Salud –del 21 al 28 de mayo– será la primera de Charo Sánchez de Puerta como presidenta de la Asociación de Casetas Tradicionales (ACT). Sánchez de Puerta, de la Caseta La Gitanilla, fue elegida por unanimidad el pasado febrero y tomó posesión el 15 de marzo como sustituta en el cargo de Rafael Bocero, que estuvo al frente del colectivo desde 2014.

–El Salmorejo, Ladesiempre, La Reja, La Gitanilla, El Farolillo, La Espuela, El Lagarillo, Círculo de la Amistad, La Astillera, Fosforito, El Bocao, La Puñetera, El Picaero, La Castañuela, La Buganvilla y PTV. Usted es la presidenta de un colectivo que incluye a esas 16 casetas y accedió al cargo con el objetivo de que el colectivo empiece a crecer.

–Sí, mi objetivo es el de sumar más casetas a la asociación para que así tengamos mucha más fuerza y podamos seguir luchando por los valores que defendemos. Queremos estar más presentes en todo lo relacionado con la Feria y que se nos tenga más en cuenta.

–Ese es un objetivo para el futuro, pero volvamos al presente y el presente es una edición de la Feria que se celebrará después de dos años sin esta cita que cierra el Mayo Festivo cordobés por culpa del covid, ¿cómo se presenta esta nueva edición?

–Pues se presenta una edición de la Feria muy deseada, muy esperada, aunque es verdad que es una Feria más cara, donde todos asumimos más gastos y muchas más exigencias, pero a pesar de ello estamos muy ilusionados porque esta cita vuelve.

–¿Hasta qué punto es más cara esta edición de la Feria?

–Tenga en cuenta que ha habido muchos caseteros que se han tenido que pensar muy mucho si montar o no caseta porque supone un esfuerzo económico que en algunos casos es el doble y en otros hasta el triple respecto a la edición anterior, la celebrada en 2019. Pero creo que por encima de todos esos problemas están las ganas de pasarlo bien y las ganas de volver a lo que conocíamos como la vida normal, y se han decido a ello.

–Una vuelta a la vida normal, pero con más exigencias.

–Sí, es verdad que tenemos muchas más exigencias porque tenemos la responsabilidad de gastarnos el doble de dinero manteniendo las casetas como las teníamos, con esa estructura, con esa decoración y con esa puesta en escena que al final nos hace distintos respecto a las ferias de otros lugares.

–De todas maneras, las casetas de la asociación que preside partían con ventaja a la hora de ese incremento de inversión en el montaje después de que el Ayuntamiento haya exigido más ventilación en las casetas como medida anticovid.

–¿Se refiere a la incorporación del patio a las casetas?

–Sí, a eso me refiero, con lo que supongo que el gasto habrá sido menor que en otros casos.

–Sí, la asociación fue pionera en lo de integrar los patios en las casetas. Es verdad que ha sido una gran ventaja para nosotros haber tomado esta medida. Ahora nos vemos beneficiados por ella y garantizamos esa ventilación que el Ayuntamiento exige.

–Con esas exigencias de medidas anticovid del Ayuntamiento se quedaron en un primer momento muchísimas casetas fuera de la Feria por no cumplirlas –concretamente 42 de las 96 que demandaron participar–. Aunque sea una pregunta anecdótica, porque finalmente se ha aceptado a todas las que se inscribieron para participar, ¿cuántas de la asociación no cumplían en un primer con la nueva normativa?

–No sé exactamente cuantas fueron las que en primera instancia se quedaron fuera, pero lo importante, como usted dice, es que fue algo anecdótico y al final estamos todas dentro de la Feria, todas hemos subsanado los errores o la falta de documentación, pero ya está arreglado. Vamos a tirar para adelante y, si Dios quiere, esperemos que todos los montajes de las casetas vayan bien. Todavía hay quien está esperando al que le monta el suelo u otros espacios...Lo importante es que nos veamos todos en la Feria.

–Ha hablado durante la entrevista de que hay gente que por el incremento de los costes económicos se ha pensado muy mucho si montar este año una caseta, ¿cuánto cuesta ahora de media hacerlo?

–Depende de los metros de caseta que te den, pero aproximadamente estamos en unos precios que suponen un 20 o un 30% más que en 2019. Y como ha subido el coste del montaje de la caseta ha subido todo lo demás, los grupos son más caros, la empresa de seguridad, los dics-jockeys, los aseos...todo es un suma y sigue constante. Todos esos precios suponen una subida importante para el casetero y después hay quien aprovecha el carro de esa subida para incrementar todos sus precios. Pero bueno, gracias a Dios vamos a tener una gran Feria, espero.

–¿A qué modelo de Feria debe aspirar Córdoba?

–Córdoba debe mantener una Feria abierta, a una Feria para todos los públicos y a una Feria donde tengan cabida todo tipo de casetas. En esta vida no hay nada mejor que la convivencia entre todos, el escucharnos y el que haya hueco para todos. En la Feria tienen que convivir casetas públicas y privadas, comerciales e institucionales...Insisto, lo que buscamos y queremos desde nuestra asociación es que haya una Feria para todos.

–¿Qué es lo más urgente que hay que resolver en la Feria administrativamente hablando?

–Vamos a ir poco a poco. Lo primero es que nos volvamos a ver en el recinto ferial, que eso es un gran paso con todas las medidas anticovid que tenemos que llevar a cabo. Vamos a ver cómo pasamos esta Feria y, bueno, pues poco a poco iremos viendo si se van llevando a cabo las mejoras que se presentaron para el recinto ferial.

–Todo ello después de que este año se presente como novedad la remodelación de la calle del Potro, que “era casi una calle de fondo de feria donde nadie transitaba, que incluso podía generar inseguridad y que hoy es un paseo que se va a poder disfrutar en la próxima edición de la cita”, según palabras del propio alcalde de la ciudad, José María Bellido.

–Tenemos el compromiso del Ayuntamiento para que ese tipo de mejoras en el recinto ferial vayan siendo efectivas y sí, es verdad, este año estrenaremos la calle del Potro. Nos gustaría que se fuera más rápido en esas mejoras en el recinto, pero nos ha frenado la vida una pandemia y también esos proyectos que estaban encima de la mesa. Por eso digo que vamos a ver cómo se presenta la Feria de este año y ya se tomarán medidas para la Feria siguiente.

–De todas formas, supongo que el colectivo que preside estará satisfecho, la remodelación de la calle del Potro fue un proyecto que la Asociación de Casetas Tradicionales le entregó al Ayuntamiento para que lo ejecutara.

–Efectivamente. Y quiero destacar la labor de Rafael Bocero por sacar adelante ese proyecto, por el que tanto peleó, esa reforma de la calle del Potro. Insisto, que nos gustaría que se hubiese avanzado más en las mejoras en el recinto ferial, pues sí. Pero insisto también en que la pandemia lo ha frenado.

–¿Qué Feria se va a encontrar Córdoba cuando se haga realidad el proyecto de reforma global defendido por Rafael Bocero? Su antecesor detalló que, entre otras actuaciones, incluía la remodelación de todo el pavimento, la eliminación del albero en las calles, la colocación de instalaciones sanitarias y la eliminación del cableado aéreo.

–Nosotros estamos esperanzados en que poquito a poco vayamos teniendo un recinto ferial que sea cómodo para todos, que tenga más sombra y esas mejoras que todos esperamos; o sea, que no sea un suelo dejado de la mano de Dios con tres casetas puestas, sino que sea una superficie digna.

–Difícil está lo de conseguir sombras.

–No es difícil, solo hay que realizar una buena siembra de árboles que den la sombra suficiente. Yo creo que se pueden buscar mejoras de muchos modos.

–Con todo ello, ¿Córdoba tiene la Feria que se merece?

–Por supuesto, Córdoba tiene la Feria que se merece, una Feria que está a la altura de todos los cordobeses, pero insisto en que hay que seguir mejorándola y no dejarla caer. Las casetas, también. Y estamos en el camino acertado para conseguirlo. Tenemos la Feria que nos merecemos y vamos a seguir trabajando por ella y luchando para engrandecerla.

–¿Tiene algo que envidiarle la Feria de Córdoba a las de Sevilla o Málaga, o viceversa? Estas últimas parece que son más populares, ¿no le parece?

–Yo creo que ninguna feria es envidiable y que todas son especiales, porque también, por ejemplo, nos podríamos preguntar si la Feria de Sevilla tiene algo que envidiarle a la Feria de Málaga, o viceversa. Insisto, cada una es especial, cada una es distinta en su estilo y esas otras ferias nos tienen que servir de modelo para mejorar. En Sevilla, por ejemplo, hay una tradición de casetas privadas cerradas al público en general y aquí en Córdoba hay otra tradición con más tipos de casetas más abiertas al público, con lo cual esa mezcla que supone que sea una feria para todos Córdoba la resume muy bien. Por eso, envidia ninguna, sino que lo que tenemos es que esforzarnos año tras año por conseguir que la Feria de Córdoba sea mejor cada nueva edición.

–Cuando la eligieron presidenta de la asociación siendo tan joven usted hablaba de que la Feria de Córdoba necesitaba una regeneración, ¿a qué se refería?

–En todos los aspectos de la vida tiene que haber regeneración. En el caso de la Feria significa que con ella se le da continuidad a una tradición. Creo que la regeneración en todos los aspectos de la vida siempre es buena y que tenemos que seguir trabajando en ella; vendrán generaciones más fuertes detrás a las que tenemos que dejarle una Feria a la altura de Córdoba.

–¿Tiene la Feria la suficiente promoción como para ser reconocida tan nacional e internacionalmente como las de Sevilla, Malaga e incluso Jerez?

–Lo que está claro es que el mes de mayo es por excelencia el mes de Córdoba y lo que hay que potenciar es el conocimiento del mes de mayo, un mes que tiene muchos días atractivos para el turismo, desde las Cruces, los Patios, la Cata, que aunque no sea en mayo, también está considerada dentro del mes, y por supuesto, la Feria. Yo creo que nuestra Feria es cada vez más conocida y es cada vez más atractiva para los turistas. Por eso, porque es una Feria abierta y una Feria para todos. Estoy convencida de que estamos en el camino y dando pasos para que nuestra Feria sea aún más conocida de lo que ya es.

–¿Llegará el día en Córdoba en el que las fachadas de las casetas no se derriben cuando termine la Feria, algo muy demandado por los caseteros?

–Eso no sé si lo veremos usted y yo, pero desde luego sería una cuestión que habría que estudiar. La Administración dice que no sería rentable dejar los muros en pie para no tener que volver a montarlos al año siguiente. Yo me gustaría ver este tema encima de la mesa, que se hicieran números, que varias casetas nos juntemos, que se haga la fachada o al menos el cerramiento, ¿y por qué no? En ese sentido soy positiva. Creo que habría que estudiarlo para llevarlo a cabo, sería bueno para los caseteros. Eso sería un ahorro de costes bastante importante. Si supieran muchos lo que nos cuesta montar las casetas, otro gallo cantaría.

–¿Hay unión entre los caseteros?

–Estoy segurísima de que sí y en lo que nos podamos ayudar ahí estaremos todos.

–¿El posible incremento de precios reducirá las ganas de Feria?

–No, después de dos años la gente está deseando que llegue la Feria.