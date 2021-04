El Ayuntamiento de Córdoba incrementará la vigilancia policial en los Patios tras la apertura de la movilidad interprovincial

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha insistido en que habrá más presencia policial en la Fiesta de los Patios, que se celebra del 3 al 16 de mayo, tras la apertura de la movilidad interprovincial.

Bellido ha puntualizado que con las nuevas tecnologías y el control de aforos que hay previsto "los Patios son una fiesta segura; al final es una fiesta al aire libre, Córdoba es un museo al aire libre. Los Patios son parte de ese museo al aire libre, donde lo que va a hacer la gente es entrar a un recinto abierto controlado con el aforo, pasear por la ciudad. No es una situación de riesgo".

Bellido ha apuntado que, no obstante, el Ayuntamiento se volcará en tratar de evitar, sobre todo, las aglomeraciones y concentraciones de personas.

"La Fiesta de los Patios este año es muy especial porque es el centenario y realmente el objetivo principal de la Fiesta de los Patios no es un objetivo turístico, es que podamos recuperar en su fecha tradicional lo que el año pasado tuvimos que hacer en el mes de octubre y que lo disfrutemos principalmente los cordobeses", ha detallado el regidor.

Bellido ya anunció que si se abría la movilidad interprovincial "reforzaremos más las medidas de seguridad y la campaña de promoción de los patios en otras provincias, aprovechando la Fiesta para que el sector turístico empiece a levantar cabeza".

El alcalde incidió en que si se producía la apertura de la movilidad entre provincias, como finalmente ha ocurrido "pues lo que puedo decir es que todo el que quiera venir es bienvenido a Córdoba, que evidentemente también constituye un reclamo turístico la Fiesta de los Patios y estamos absolutamente preparados para que sea una Fiesta segura", ha puntualizado.

El Concurso de los Patios de Córdoba en su centenario contará con la participación de 50 recintos. La cita contempla unas medidas sanitarias y de seguridad muy parecidas a las puestas en marcha en octubre del año 2020, cuando los recintos abrieron en un festival de otoño atípico por el covid-19. El horario para visitar los recintos será de 11:30 a 14:00 y de 18:00 hasta las 22:00, a excepción del día 16 que cerrarán a las 20:30. El horario, sin embargo, estará sujeto a las restricciones que estén vigentes por la pandemia en ese momento.

Este año se ha ampliado el número de patios y la funcionalidad de esos dispositivos, que comprenderán el Alcázar Viejo (como el año pasado) y ahora también el barrio de Santa Marina, con el objetivo de conocer en tiempo real el aforo y la afluencia de personas en las calles y sus alrededores a través de radares. Toda la información recogida se volcará en el portal destinado a ello, que informa sobre los aforos y las aglomeraciones.

Además, se reforzará la seguridad con el proyecto de los drones con la colaboración de la Policía Local, volando drones siempre, en diferentes zonas San Basilio. El control estará instalado en las Caballerizas Reales y contempla la colaboración también de la Guardia Civil. El objetivo es que los drones recojan imágenes a través de la inteligencia artificial y provoquen alarmas cuando haya incumplimiento de las medidas sanitarias.

Los drones volarán en un rango de acción de 50 metros en horario y fechas en las que se presupone que los patios tendrán mayor afluencia: 8, 9, 14 y 15 de mayo de 11:30 a 13:30 y de 18:00 a 20:00. Contarán con un piloto, piloto auxiliar y un teleoperador que estará en contacto con el Aeropuerto de Córdoba.

La toma de temperatura, el control de uso de la mascarilla obligatoria y de hidrogel en el acceso a través de los controladores de patios serán implementados de nuevo y reforzados en los días y zonas de mayor afluencia. Además, habrá un dispositivo sanitario con una ambulancia y un vehículo de intervención rápida en la plaza de Conde de Priego y la zona del Alcázar.

Asimismo, Sadeco reforzará el servicio diario de limpieza y la desinfección de las calles, con un plan específico para ello y los cuidadores de los patios serán sometidos al test del covid-19.

Fin del estado de alarma

No obstante, el alcalde ha aprovechado para insistir en que "seguimos necesitando algún tipo de legislación, algún tipo de medida que nos permita a los ayuntamientos a partir del 9 de mayo [fecha prevista para el final del estado de alarma] poder controlar posibles situaciones de riesgo, fundamentalmente las derivadas de la concentración de personas en torno al botellón, en torno a celebraciones".

Bellido ha apuntado que con el toque de queda a las once de la noche "todo este tipo de cuestiones" son fáciles de controlar, "porque más allá de que haya una prohibición legal tenemos los medios que tenemos, el Ayuntamiento de Córdoba y todos". El regidor ha incidido en que si se quiere por parte del Estado que se sigan controlando "determinadas situaciones" tienen que facilitarle a los ayuntamientos herramientas de control "porque con las herramientas que tenemos y los medios que tenemos a nuestra disposición materiales va a ser muy complicado que podamos controlar esas situaciones de riesgo". "Lo que no se puede ser hipócrita, no se puede pretender que se controlen determinadas situaciones sin que tengamos ni medios extraordinarios ni medidas legales extraordinarias", ha sentenciado.