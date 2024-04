Algarrobos, casuarinas y pinos piñoneros: los árboles que propone la Plataforma por Córdoba para El Arenal

El Ayuntamiento de Córdoba ha anunciado la plantación de hasta 164 árboles en el recinto ferial de El Arenal después del próximo verano. Una decisión que comunicó este pasado miércoles y que ha suscitado las críticas por parte de la Plataforma por Córdoba, que considera que las especies acordadas no son las más adecuadas para este espacio de la capital cordobesa.

El proyecto de ajardinamiento de El Arenal diseñado por la Gerencia Municipal de Urbanismo contempla la plantación de 86 plataneros. Sin embargo, la Plataforma por Córdoba ha recordado que se trata de una especie "perniciosa por las alergias que genera no sólo primaverales, sino la rinitis durante todo el año que provoca el despelusamiento constante de sus frutos maduros, además que su ramaje se pudre por el excesivo calor.

Así, ha asegurado que "casi todos los ayuntamientos con sensibilidad han dejado de plantar plátanos, olivos y cipreses, por no agravar las alergias de sus conciudadanos". "Si los técnicos municipales o sus familiares fueran alérgicos no se les ocurriría plantar estas especies. Además de eso tenemos el paseo de caballos plantado de plataneras y ya vemos que después de 30 años es una especie que tampoco se ha dado bien en éste suelo extremadamente malo y seco", ha añadido.

Hasta 24 jaracandas contempla también el citado proyecto y, de manera evidente, cuenta con el rechazo de este colectivo que ha señalado en que Córdoba "no logran desarrollar, adecuadamente, sus copas en espacios abiertos sin protección de edificios u otra arboleda y más en éste, extremadamente árido, de la Feria". Así, ha vaticinado que de plantarse esta especie "tendremos dentro de 20 años arbolitos ajados y achicharrados por el sol del verano y por las corrientes de aire del invierno, porque no se aclimatan a espacios abiertos de Córdoba".

A las citadas especies se suman 38 acacias de Constantinopla, que tampoco cuentan con el beneplácito de esta organización, que ha afirmado que se trata de una especie que no es longeva y ha avanzado que tras su plantación "no crecerán adecuadamente pues son constantemente atacadas por un hongo propicio en nuestra ciudad, más cuando se somete a estrés hídrico por no tener suficiente riego constante y están expuestas a corrientes de aire sin protección, como es el secarral abierto de El Arenal".

El proyecto del Ayuntamiento también incluye la plantación de seis pinos carrascos, diez almezos.

Ante ello, la Plataforma por Córdoba ha hecho su propia propuesta y plantea que se planten algarrobos, casuarinas y pinos piñoneros, que son "especies muy rústicas, de madera dura y resistentes que otorgan sombras amplias y son capaces de crecer hasta en pedregales y arcillas toscas, porque eso es el El Arenal".