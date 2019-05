Ya está. Ya terminó. La campaña electoral ha puesto su punto y final al mismo tiempo que los fuegos artificiales iluminaban el recinto ferial de El Arenal. No es casualidad que muchos partidos eligieran la Feria de Nuestra Señora de la Salud para celebrar sus actos de cierre de campaña o, algunos, directamente echaran el cerrojo por la mañana para tener la noche libre. Porque lo importante es lo importante, que no se nos olvide. Ysi los candidatos han apelado estos 15 días al orgullo de ser cordobés, no hay cosa más de la tierra que ir a ver los fuegos la primera noche de Feria.

Se acabó lo que se daba. El pescado está vendido. Ya no hay nada más que hacer o, al menos ,la jornada de reflexión no lo permite. Ya no tendremos que escuchar más los eslóganes de los partidos que hemos escuchado hasta la saciedad, a saber: la Córdoba en marcha, donde Córdoba se merece, contigo hacemos Córdoba... Las cartas están sobre la mesa y, la verdad, es que dejan todas las posibilidades abiertas, más o menos como estábamos al principio.

La clave estará en la movilización, en comprobar si el PSOE mantiene la tensión en su electorado toda vez que a nivel local no tiene tanto impacto el discurso de que llega la ultraderecha. Y también en la movilización por parte del centro-derecha y de si el PP logra concentrar de nuevo a todos los votos que se han esfumado a Cs y Vox. En los últimos días los actos se han multiplicado en unas jornadas maratonianas para intentar convencer al electorado.

La candidata del PSOE, Isabel Ambrosio, ha mantenido la estrategia que le valió en 2015. Una campaña sin grandes anuncios y apelando al sentimiento para no dejar que “Córdoba retroceda”. Los socialistas parten como favoritos para el próximo domingo y se le ven confiados, aunque Ambrosio pidió ayer un “último esfuerzo” para que la gente no se quede en casa.

Precisamente eso es lo que todos los candidatos quieren evitar. Que la Feria no traiga consecuencias y quite las ganas de acercarse al colegio electoral. El candidato del PP, José María Bellido –que ha aportado algo de vidilla a una campaña plana– se dirigió ayer a los “105.000 cordobeses” que el 28 de abril votaron a PP, Cs y Vox, y les pidió que todos esos apoyos se concentren en el PP. Tanto los populares como el PSOE son los dos partidos con opciones de ganar y los dos saben que quien lo haga estará un paso de la Alcaldía. Pero hasta el domingo no se desvelará nada.

La candidata de Cs, Isabel Albás, ha realizado un auténtico sprint en esta recta final para reunirse con todos los colectivos. Aunque se trata del partido con mejores perspectivas de crecimiento, habrá que ver si le pasa factura la ambigüedad que ha mantenido al no descartar un pacto con el PSOE.

El candidato de IU, Pedro García, se ha reivindicado como el voto útil de la izquierda para diferenciarse de Podemos después de que no haya habido confluencia. Sin embargo, nadie de manera pública ha pedido para sí mismo los apoyos de Ganemos, después de que esta formación no pueda presentarse a las elecciones.Hay otros partidos con opciones de entrar en Capitulares.

Podemos, con Cristina Pedrajas a la cabeza, ha protagonizado una campaña de menos a más y habrá que ver si es suficiente para conseguir el escaño en el Salón de Plenos. Vox ha mantenido un perfil discreto aunque ha protagonizado algunos momentazos como el su propuesta del Parque de las Familias. En el cierre de campaña pidió el voto a los católicos.