Antonio Hurtado: "Quiero una ciudad que posibilite a todos sus ciudadanos tener un empleo"

-¿Por qué quiere ser alcalde?

-Porque quiero concluir mi trayectoria política dándole a mi ciudad todo lo que he recibido durante muchos años. Siempre he tenido un proyecto de ciudad para Córdoba en mi cabeza, pero ahora lo tengo con una experiencia, con un bagaje político y profesional que puede ser muy útil para Córdoba y que creo que no aportan otros.

-¿Y qué es lo que no aportan otros?

-Cultura y formación económica; o lo que es lo mismo, aplicarle a todos los recursos públicos esa perspectiva económica, sobre todo porque el principal problema que tiene Córdoba es el empleo, el paro en este caso.

-¿Cuál es su proyecto de ciudad?

-Mi proyecto es a ocho años. Yo quiero una ciudad que dé a toda la gente posibilidades de tener empleo y el derecho a tener una vivienda; una ciudad que me permita desarrollar mis actividades culturales y deportivas, una ciudad que tenga un aire limpio y no contaminado, que no trague veneno, ya que somos la segunda con peor calidad del aire y eso que no tenemos industria; una ciudad donde el ruido no sea tolerado en la dimensión que le parezca al que lo provoca; una ciudad donde se pueda utilizar el transporte público y la bicicleta, que no la utiliza la gente ya que se siente insegura al solo haber trozos de carriles bici y en mal estado; una ciudad donde pueda pasear y en la que si soy discapacitado no tenga barreras; donde si se provoca cualquier tipo de marginación, el Ayuntamiento esté ahí para defenderme; donde el creador o el artista no se tenga que ir de ella por falta de apoyo institucional a la actividad creativa; donde los mayores tengan derecho al envejecimiento activo... Quiero una ciudad donde todas las personas tengan una solución a sus problemas.

-¿Y cree que ahora el Ayuntamiento no está dando solución a esos problemas?

-Ahora, ante esos problemas, el político del Ayuntamiento que los tiene que solucionar silba mirando al río, porque dice que no son suyos, son siempre de otros, que no tiene competencias para ello. Si tengo que ir a reivindicar de interlocutor como alcalde un problema de algún ciudadano o colectivo a la Junta, iré de su mano; y lo mismo haré si tengo que defender los intereses de los ciudadanos o colectivos frente al Gobierno central. Jamás silbaré hacia otro lado cuando me los planteen. El Ayuntamiento está para defender siempre y digo siempre a los ciudadanos.

-Lleva toda la precampaña y parte de la campaña invitando a los cordobeses en paro a que se acerquen por el Ayuntamiento si usted es alcalde para trabajar con ellos en la búsqueda de un empleo para cada uno. ¿Cómo lo piensa hacer?

-Sadeco, por ejemplo, tiene 200 efectivos menos de los que debería tener y si los recuperamos son 200 las familias que con una renta digna saldrían del paro; algo que también propongo para la Policía Local, que tiene 150 efectivos menos; si Vimcorsa, en vez de construir 104 viviendas, construye 1.500, estoy creando empleo; si aumento la plantilla de Aucorsa, que está mermada, y creo un servicio digno, estoy creando también empleo. El Ayuntamiento es la principal empresa que tiene Córdoba para crear empleo, tiene más trabajadores que ninguna otra.

-Usted me está hablando de crear empleo público.

-Efectivamente, otra cosa es el empleo privado. Desde el Ayuntamiento se puede contribuir a crear empleo privado posibilitando, por ejemplo, que la Base Logística del Ejército de Tierra se aproveche al máximo, ya que va a crear 1.700 empleos directos. Hay empresas que están locas por saber qué homologación deben tener para ser proveedoras de la Base Logística y yo desde el Ayuntamiento debo facilitar eso. Pero yo me debo implicar en crear lo que ya hizo Zaragoza hace 30 años, una plataforma logística de promoción pública, una plataforma que traería inversiones para Córdoba y crear empleo. Luego está el tema de Rabanales 21; si lo tengo en concurso de acreedores estoy dejando de utilizar un espacio de innovación, nuevas tecnologías e investigación de primer orden y la estoy dejando morir porque solo tengo un 5% de capital, Además de tener muchas parcelas en desuso.

-La oposición ha criticado durante este último mandato la gestión de la Gerencia Municipal de Urbanismo, desde la que de una u otra forma también se crea empleo. ¿Qué tiene pensado para ella en caso de ser alcalde?

-La Gerencia Municipal de Urbanismo es ahora un lastre y si yo consigo que las licencias en vez de en tres años, como me decía el presidente de CECO [Antonio Díaz], se dieran en tres meses, yo estoy creando empleo. El Ayuntamiento, bien gestionado, puede ser un incentivador para la creación de empleo.

-Una de las primeras propuestas que usted hizo en precampaña fue la recuperación del Palacio de Congresos de Miraflores, algo que resulta cuanto menos paradójico después de que Córdoba haya sumado al Palacio de Torrijos el Centro de Exposiciones, Ferias y Convenciones. ¿Necesita Córdoba otro palacio de congresos?

-Claro que lo necesita. El Centro de Convenciones no es un palacio de congresos y yo le tengo que sacar provecho de otra forma. Yo he sido gestor del Palacio de Congresos de Torrijos siendo delegado de Economía y Hacienda de la Junta en Córdoba y lo incluí en la red de palacios históricos de Europa para promocionarlo. Torrijos es un referente y la gente quiere venir a celebrar congresos a nivel internacional en ese edificio, pero el aforo que tiene es muy limitado, ya que hoy en día los grandes congresos son de miles de personas. Yo quiero que Córdoba tenga un recinto adecuado no para grandes convenciones, sino para grandes congresos. Cuando Bellido era candidato a la Alcaldía por el PP, todavía no alcalde, prometió un equipamiento cultural en Miraflores y yo digo que no quiero un equipamiento cultural, ahí está el C3A, quiero uno congresual, y él no ha hecho nada. El PP, con José Antonio Nieto como alcalde, tiró por la borda el mucho dinero que ya se había invertido en el Palacio de Congresos de Miraflores, simplemente porque no era un proyecto suyo y porque le tenía que hacer un favor a Cajasur haciéndose cargo de un edificio que se ha convertido, tras una inversión, en el Centro de Convenciones y que no sirve para congresos.

-¿Qué aportaría a la ciudad ese su proyecto al que ha dado en llamar Proyecto Esperanza?

-Estamos instalados en un conformismo y en una apatía que favorece muy poco a la ciudad y que se traduce en falta de ambición y de credibilidad respecto al Ayuntamiento, porque no funciona, lo que supone un lastre, un lastre cuando llamas a un servicio de información y nadie te coge el teléfono o cuando vas al registro y te dicen que pidas cita previa, que luego te la dan para diez días, lo mismo que ocurre con una urgencia de Servicios Sociales, para la que te dan una cita de tres meses. El Proyecto Esperanza para mí es romper con ese conformismo y esa apatía diciéndole al ciudadano que nos comprometemos en cambiar esa situación. El claro ejemplo es el de la lucha contra el cambio climático...

-Perdone, se me ha adelantado, le iba a preguntar si Córdoba se está preparando para el cambio climático

-No. Hemos llegado hasta casi los 47 grados de temperatura cuando seis años atrás la máxima eran 42 grados y lo único que se nos dice es que te lleves la botellita de agua y que no salgas a partir de las dos de la tarde, y esa no es la solución, la solución tiene que ser abordarlo. Yo al propio presidente del Gobierno [Pedro Sánchez] le propuse una Agencia de Investigación del Cambio Climático para Córdoba con financiación europea. A mí me hace mucha gracia cuando Bellido aparece en uno de esos grandes parques de la ciudad haciendo campaña como uno de sus grandes logros y diciendo que Córdoba cuenta con las zonas verdes más grandes de Europa; aparece en un parque sin sombra, sin árboles. Eso no es lucha contra el cambio climático, es la masa arbórea la que lucha contra el cambio climático. La ciudad llena de jaramagos, como la tenemos, no es lucha contra el cambio climático; sí lo es crear más zonas de sombra, toldajes por todas las zonas de la ciudad, sobre todo las comerciales, en los colegios, en los parques infantiles.

-Hábleme de tres proyectos importantes que tiene para Córdoba

-Tengo muchos, como se refleja en mi programa de gobierno, pero le voy a hablar, por ejemplo, del desarrollo del Plan Especial de El Alcázar, un proyecto apasionante que significa quitar esa carretera que es la barrera entre Caballerizas Reales y el Alcázar hasta el río y que es un auténtico parque arqueológico. También llevaré a cabo un plan de choque contra la burocratización del Ayuntamiento de Córdoba, voy a digitalizar el Ayuntamiento, a multiplicar la atención al ciudadano y a poner en marcha los centros cívicos. Yo no voy a despachar en Capitulares, yo voy a despachar cada semana en un centro cívico distinto. Los centros cívicos son fundamentales para el modelo de ciudad que quiero desarrollar y están cerrados y el que no lo está, está prácticamente con el ujier. Tenemos que poner en funcionamiento esa empresa para grandes proyectos como fue Procórdoba, que ejecutó, por ejemplo, el Plan Renfe, y que liquidó el PP.

-¿Tan mal lo han hecho el PP y Cs en el gobierno municipal?

-Tú puedes tener un Ferrari, pero si no lo sabes conducir, puede ser un lastre. Ellos tenían un Ferrari en las manos, al que solo le han sacado un resultado muy precario en la gestión. Yo, por ejemplo, solo le digo a los ciudadanos que quien esté contento con la limpieza en Córdoba, que vote al PP, y quien considere que la ciudad está más sucia que nunca, que me vote a mí, lo mismo que quien considere que ha zona verdes suficientes o no, o lo que las instalaciones deportivas están fantásticas o no.

-Córdoba es una ciudad que vive del turismo, ¿qué propone en esta materia?

-En estos cuatro años lo único que se ha hablado de turismo es si se liquida o no el Imtur, ese ha sido el debate turístico en la ciudad, lo que es un poco triste. Yo a los empresarios les he dicho que mantendré el Imtur, ya que es una buena herramienta que hay que saber conducir. Y con respecto a los apartamentos turísticos, no creo que sean un problema, pero pueden llegar a serlo si no se ponen medidas para que los que vivimos en el Casco Histórico continuemos yéndonos. Porque no es cómodo, no tiene servicios públicos y además hay malestar ciudadano porque todo se concentra allí. Si seguimos en la dinámica de no preocuparnos por el Casco Histórico y dejar que los residentes se vayan del mismo acabaremos teniendo un problema turístico. Porque, además, el que abandona el Casco Histórico o invierte en esa su vivienda convirtiéndola en apartamento turístico o la vende para apartamento turístico. Esa dinámica hay que romperla y para ello yo propongo un Plan de Vivienda en el Casco Histórico y ocupar los cien mil metros cuadrados de suelo vacante entre solares, vivienda en ruina y vivienda deshabitada, para hacerlo habitable. También propongo un turismo diversificado con la gastronomía, los congresos, la puesta en marcha de las vías verdes para recorrerlas en bicicleta...