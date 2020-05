Víctor Montesinos se despide del Ars, paso previo a firmar por el Sinfín Cantabria

El fichaje de Víctor Montesinos por el Liberbank Sinfín Cantabria está solo a falta de la oficialidad por parte del club santanderino. El técnico ya se ha despedido del Ars Palma del Río, que ha sido su casa durante 26 años, y la entidad ha hecho lo propio para cerrar una etapa que ahora dibuja un horizonte incierto en El Pandero. Pero la oportunidad es irrechazable; la Liga Asobal, la mejor liga de balonmano del mundo, está a la espera.

Después de siete temporadas como entrenador del primer equipo, más otras 19 como jugador y entrenador de la cantera, Montesinos se marcha del Ars para dar el salto a la máxima categoría. Es el elegido para relevar a Rodrigo Reñones, que hace unos días puso fin a nueve años al frente de la escuadra cántabra. Viajes de ida y vuelta con el curso 20-21 en el horizonte.

Porque si nada se tuerce, y no parece que vaya a hacerlo, Víctor Montesinos se convertirá en las próximas horas en el nuevo jefe del Sinfín. Su juventud y forma de ver el juego encaja en el proyecto santanderino, basado en proyectar a jugadores jóvenes para contrarrestar la falta de recursos económicos. El técnico, en manifestaciones que recoge El Diario Montañés en su edición de este domingo, reconoce que hay un principio de acuerdo, que aún debe hacerse oficial.

"El club está trabajando por cerrar la plantilla de la próxima temporada. Ahora mismo soy la opción y no tengo prisa. Yo he dado mi aprobación con todo lo que hay. Me gusta mucho la plantilla, conozco a los jugadores y creo que, si llegamos al acuerdo final, que está bastante cerca, pues estaría en Santander. Me parece que al final llegaremos a buen puerto", apuntó el técnico, que quiso dejar claro que "no está todo de forma oficial ni cerrado".

Montesinos insistió en que no quiere dar "nada por seguro hasta que el club dé el paso, pero la verdad es que el acuerdo está bastante cerca". Y se congratuló de la oferta de un club "que hace las cosas bastante bien". "El simple hecho de que se interesen por ti ya es un nuevo estado de ánimo, ha sido un chute de moral enorme. Tengo muchísimas ganas y me encantaría poder trabajar en Santander para ayudar a que el club siga creciendo", comentó un hombre al que no le asusta tener que trabajar con limitaciones económicas, tras lo vivido en Palma del Río.

"Yo en Palma estoy curado de espanto. Siempre hemos sido un club humilde, con un presupuesto de los más bajos de la categoría. Al final creo que esto me hace identificarme con el Sinfín. Creo que sacar el mayor rendimiento posible a las plantillas, aunque no sean de mucho coste, se me da bien. Soy un entrenador que trabaja muchísimo con el tema del análisis, el vídeo del rival buscando las cosquillas y me motiva mucho el trabajar con equipos jóvenes", finalizó Víctor Montesinos, que ya solo espera la oficialidad para tomar las riendas del Liberbank Cantabria.