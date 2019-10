La serie de tres derrotas consecutivas que acumula el Córdoba Patrimonio de la Humanidad, tras el revés del sábado en Valdepeñas (4-1), sirve para recordar que la competición en Primera División "va a estar muy cara y disputada hasta última hora". De momento, los seis puntos conseguidos en el arranque dan cierta "tranquilidad" al conjunto blanquiverde, en palabras de un técnico, Macario, que al margen del tropiezo lamentó especialmente la expulsión de Jesús Rodríguez que le impedirá estar en la siguiente jornada, de nuevo a domicilio, el viernes 18 en Peñíscola.

"Vamos a terminar la jornada en una zona tranquila, pero tenemos que saber que no hemos hecho nada todavía porque esto es súper largo", comentó el preparador cordobesista tras caer en el Virgen de la Cabeza de Valdepeñas. El cordobés confía en la capacidad de reacción de los suyos y "en el trabajo para sumar los puntos que nos permitan alcanzar nuestro objetivo, que no es otro que la permanencia".

Un reto que no varió con las dos victorias iniciales ni con esta serie de tres derrotas, la última en un partido decidido, a su juicio, por "detalles" a pesar de lo que pueda transmitirse viendo el 4-1 final. "Los detalles marcan mucho en esta categoría. Ha habido dos partes muy diferenciadas. La primera ha sido de dominio de ellos, nos ha tocado sufrir mucho en defensa, pero en la segunda nos hemos soltado y hemos generado más situaciones de gol que el equipo local", explicó Macario, que insistió en su intervención sobre esas circunstancias determinantes.

"El 1-0 es una jugada de penalti, el segundo gol es un jugador que se abre de la barrera y, luego con el riesgo del portero-jugador al ir a por el empate, recibimos el tercer gol, y el cuarto con un diez metros. Son detalles. Con el 2-1 hemos tenido tres ocasiones para empatar con el portero-jugador y no sé qué hubiera pasado. Pero me quedo con que ellos han sido mejores en la primera parte y nosotros, en la segunda", complementó el técnico blanquiverde.

La roja a Jesús Rodríguez, un problema a futuro

Macario, por cierto, no cree que la roja a Jesús Rodríguez marcara el devenir del partido "aunque es un jugador muy importante para nosotros. De hecho hemos llegado a ese tramo final del encuentro con muchísimas opciones. Lo lamento porque no vamos a poder contar con él en el siguiente partido, pero no ha tenido una incidencia directa".

Como tampoco en esta ocasión lo fue la pelota parada, un quebradero de cabeza en las citas ante el Movistar Inter y ElPozo Murcia por "ciertos desajustes", porque "teníamos muy bien estudiada la estrategia del Valdepeñas y nos han generado más en el juego posicional". Ahí, y en el acierto de Chino, autor de los cuatro goles, se decidió un partido en el que, a priori, la diferencia de tres tantos es lo de menos porque "pensar en un average particular con ellos es mucho hablar; nos triplican el presupuesto y entiendo que es un equipo pensado para intentar meterse en play off y en Copa".