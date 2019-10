Una puesta en escena demasiado errática y sin la intensidad que requiere una competición con la exigencia de la Primera División penalizó en exceso al Córdoba Patrimonio de la Humanidad en la batalla ante ElPozo Murcia, uno de esos rivales a los que no se les puede regalar nada. El conjunto blanquiverde se vio muy pronto tres goles abajo y, pese a intentarlo con todo, se topó con los postes y la inspiración del meta brasileño Espíndola, un muro infranqueable para un equipo que tiene que tomarse como un excelente aprendizaje su doble revés en los últimos cuatro días.

Después de tres partidos dando algo más que la cara, el factor sorpresa de los blanquiverdes quedó en un segundo plano ante un cuadro murciano dominador desde el pitido inicial. ElPozo obligó a meterse en campo propio al equipo de Macario, que sufrió ante el buen juego combinativo de su rival, que no dudaba en apoyarse de vez en cuando en el desplazamiento en largo de Espíndola en el momento que los locales intentaban adelantar su línea de presión.

Y no tardó en romper la igualdad en el marcador con una buena jugada de pívot de Paradynski con definición a la media vuelta que no tuvo la reacción a tiempo de Nono Castro. El gol dejó tocado al Córdoba Patrimonio de la Humanidad, que en un suspiro se vio tres tantos abajo, tras un error en la salida que penalizó el cordobés Andresito -no lo celebró y pidió perdón- y una salida con diagonal a Fernando, que resolvió ante la salida del meta con un tiro cruzado.

A Macario no le quedó otra que parar el partido y, aunque el efecto no fue inmediato, los suyos poco a poco subieron la intensidad. Lolo Jarque firmó el primer disparo a los 8 minutos, aunque sin encontrar siquiera portería. Al menos, el duelo ya estaba más equilibrado, si bien el juego el control de la situación seguía correspondiendo a los visitantes, más cómodos sobre el parqué, con las ideas mucho más claras que su enemigo.

Manu Leal frena el aluvión inicial murciano

Así fue hasta que un robo de Manu Leal en la salida de balón, con zapatazo en la continuación, puso el 1-3 para enchufar algo más a la afición, bloqueada por la superioridad rojilla hasta ese momento. El problema es que ElPozo defiende fuerte, en bloque, con el sello que desde hace un año impuso el argentino Diego Giustozzi. Y ese muro no es fácil de superar, aunque el Córdoba lo intentó siempre con ataques rápidos, intentando volver a robar en campo contrario.

Algo que no inquietó demasiado a los murcianos, sobre todo porque una nueva acción de estrategia permitió el doblete de Paradynski tras un rondo perfecto bordeando el área y ante la mirada de los defensores cordobesistas.

Verse otra vez tres arriba dio alas a los rojillos, que dieron trabajo a Nono Castro, aunque al descanso se llegó con una oleada de ataques del Córdoba a los que sólo les faltó una pizca de suerte: César se topó con el poste y Jesús Rodríguez repitió guion, aunque con la ayuda de la mano de un Espíndola que mereció la segunda amarilla y la expulsión por una fea entrada precisamente al zurdo egabrense.

Ese empuje final tuvo cierta continuidad a la vuelta de vestuarios. Faltaba un gol para devolver de manera real al encuentro a los blanquiverdes, algo que acarició Manu Leal tras una brillante acción individual a la que puso fin Espíndola. Y que consiguió Javi Sánchez tras una buena jugada llena de rabia de Jesús Rodríguez, que lo dejó en el mano a mano con el meta brasileño, bien resuelto.

A cada golpe local, reacción visitante

Como en otras ocasiones, Vista Alegre se encendió por momentos al ver a los suyos otra vez con vida. Y bajo ese ambiente de presión ya no estaba tan cómodo ElPozo, que tuvo que agarrarse al acierto en portería para no ver reducida aún más su ventaja por los buenos minutos, con y sin balón, de una escuadra local de nuevo castigada por un error en la salida que acabó con el autogol de Lolo Jarque que volvió a dar cierto aire a los murcianos.

Visto el panorama, con algo más de nueve minutos para el final, el Córdoba Patrimonio pasó a jugar de cinco, con David Leal en el portero-jugador. Manu Leal y Javi Sánchez avisaron a Espíndola antes de que este último superara al meta con un latigazo pegado al poste. Pese a los dos goles de desventaja, la ilusión por sorprender a un grande regresó a la hinchada cordobesista, que quiso ser el elemento diferenciador en los minutos finales.

Porque los locales ya estaban volcados sobre el portal rojillo. Manu Leal, Jesús Rodríguez, Javi Sánchez, Zequi... pusieron a prueba a Espíndola antes de que Macario parara el partido para liderar la última ofensiva, ya sin recuperar al portero tras pérdida, que arrancó con un remate mordido a quemarropa de Koseky que entre el portero y el poste volvieron a dejar fuera del arco.

No fue siquiera la última, porque Jesús Rodríguez volvió a toparse con la madera ya en el último minuto de una batalla que volvió a evidenciar la raza de un Córdoba Patrimonio de la Humanidad que debe salir reforzado de este doble compromiso ante gigantes que tuvieron que sacar lo mejor de sí para salir con el botín completo de un Vista Alegre preparado ya para recibir nuevas alegrías.

Ficha técnica

3 - Córdoba Patrimonio de la Humanidad: Nono Castro; Lolo Jarque, Manu Leal, Javi Sánchez y Jesús Rodríguez -cinco inicial-, Giasson, Pablo del Moral, César, Zequi, David Leal y Koseky.

5 - ElPozo Murcia: Espíndola; Matteus, Andresito, Alberto García y Paradynski –cinco inicial-, Felipe Valerio, Marc Tolrá, Leo Santana, Fernando, Darío y Pol Pacheco.

Goles: 0-1 (3') Paradynski. 0-2 (4') Andresito. 0-3 (5') Fernando. 1-3 (11') Manu Leal. 1-4 (15') Paradynski. 2-4 (23') Javi Sánchez. 2-5 (27') Lolo Jarque, en propia puerta. 3-5 (32') Javi Sánchez.

Árbitros: Delgado y Rabadán (valencianos). Amonestaron al local Zequi, y a los visitantes Espíndola y Alberto García.

Incidencias: Partido adelantado de la jornada 5 de Primera División disputado en el Palacio Municipal de Deportes Vista Alegre ante 3.500 espectadores. Se guardó un minuto de silencio en memoria de Fernando Moreno, delegado del Ápaga y Vámonos de Doña Mencía, fallecido en accidente de tráfico el pasado lunes.