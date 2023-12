El triste adiós de Julia Figueroa al sueño de París 2024

Julia Figueroa no estará en los Juegos Olímpicos de París 2024, salvo giro inesperado de los acontecimientos. La judoca cordobesa no podrá cumplir así su anhelo de participar por tercera vez en su carrera en la cita más importante del deporte que el próximo verano se celebra en la capital francesa. El motivo no es otro que el criterio de selección de la Real Federación Española de Judo y Deportes Asociados (RFEJYDA), que a falta de seis meses para que se cierre el ranking olímpico ya ha dejado a Figueroa sin opciones de hacerse con la plaza en la categoría de -48 kilogramos.

Y es que a diferencia de lo que ha sucedido en anteriores ciclos olímpicos, la RFEJYDA estableció de cara a París 2024 un nuevo sistema de elección de sus candidatos a estar en los Juegos. El organismo español fijó el 31 de diciembre de 2023 como la fecha límite para evaluar los resultados conseguidos por sus deportistas, designando entonces en los primeros días del 2024 a los aspirantes oficiales a hacerse con el único billete que cada país puede tener en cada una de las categorías de peso del judo.

En el caso de los -48 kilogramos, Julia Figueroa se ha visto seriamente perjudicada por ese criterio, al estar actualmente en el puesto 16 del ranking mundial, pero teniendo por delante a otras dos judocas españolas como Laura Martínez Abelenda (décima) y Mireia Lapuerta Comas (decimotercera). Sus problemas físicos durante los últimos meses y la falta de grandes resultados a nivel internacional le hicieron perder comba en una pugna en la que siempre se había mantenido en cabeza, hasta que los contratiempos la obligaron a parar su calendario de competiciones.

Para Julia Figueroa, el reciente Grand Slam de Tokio era la última oportunidad de colocarse por delante de sus compañeros en la selección española y poder optar a esa plaza en los Juegos de París 2024. Figueroa, eso sí, necesitaba ganar el oro y a punto estuvo de conseguirlo, cayendo en la final ante la japonesa Tsunoda, vigente campeona mundial de la categoría.

Los 700 puntos sumados en Tokio, por tanto, no fueron suficientes para una Julia Figueroa que ya ve su camino en la carrera olímpica como un imposible. Y es que si la Federación Española no varía un ápice sus criterios, en enero será Laura Martínez Abelenda la designada como española aspirante a estar en los Juegos en la categoría de -48 kilogramos, sin tener en cuenta ya una hipotética mejoría en los resultados hasta el mes de junio de 2024 -momento en que se cierra el ranking olímpico- que pudiese poner a Julia Figueroa por delante de su compatriota. En el caso de que la primera aspirante sufriera algún tipo de contratiempo, Mireia Lapuerta Comas aparecería como la candidata natural a esa plaza.

Con este criterio, la Real Federación Española de Judo y Deportes Asociados busca poder volcar todos sus recursos en la preparación de los deportistas más encaminados hacia el billete olímpico seis meses antes de la cita olímpica. Esa apuesta por este criterio de selección persigue la consecución de un mayor números de plazas en los Juegos para el equipo español, pero en el caso de Julia Figueroa ha terminado resultando ciertamente injusto, al no contemplar variantes como la sufrida por la cordobesa, que estuvo varios meses fuera de la competición por lesión.

La ambición de Julia

De igual modo, su polémica exclusión de la convocatoria española para el Campeonato de Europa -siendo una de las judocas más laureadas del equipo español- tampoco ayudó a la luchadora criada en el club Kodokan y afincada desde hace años en Valencia a progresar en ese ranking olímpico, hasta el punto de dejarla ahora sin opciones de acudir a sus terceros Juegos Olímpicos, después de haber representado a España en Río 2016 y Tokio 2020.

La propio Julia Figueroa, a través de sus redes sociales, mostró su pesar por ese sueño truncado, a la vez que dejó claro que seguirá peleando por conseguir los máximos éxitos deportivos en el año venidero. "Quizás haya que decir adiós a París 2024 pero el año que viene hay un dorsal rojo en juego y quiero que lleve mi nombre", escribió la cordobesa en referencia al Campeonato del Mundo, que será uno de sus grandes objetivos una vez que estar en París se ha convertido en un imposible para ella.