Pozoblanco acoge el primer derbi cordobés

Llega la segunda jornada al Grupo X de Tercera División, que definitivamente se ha quedado sin el Écija al no haber podido hacer frente a sus deudas, algo que sí logró in extremis el Xerez CD. Una fecha en la que ya se podrá ver al Ciudad de Lucena, que se quedó sin jugar en el estreno por los problemas del cuadro astigitano, precisamente. El resto de equipos cordobeses no pudo arrancar con victoria; el Pozoblanco sacó un valioso empate a domicilio, y el Córdoba B y el Salerm Puente Genil perdieron.

Primer duelo provincial del curso

Tras ese arranque, este fin de semana ofrece ya el primer duelo provincial de la temporada, con la visita de los lucentinos al Pozoblanco (Municipal, 19:00). Los vallesanos se reestrenan en la categoría en su estadio cargados de moral, pues a pesar de llegar con muchas bajas lograron en su debut un punto en Sevilla, lo que les da un plus de confianza para recibir a uno de los equipos llamados a luchar por la zona noble.

El técnico vallesano, Javi de la Torre, que recupera a Charaf, Curro Pérez y Manolo León, si bien aún está pendiente de la evolución de los lesionados Miguel Márquez, Quique Roldán y Elu, mantendrá en el equipo al juvenil David García, uno de los más destacados de los pozoalbenses frente al Sevilla.

Por su parte, el Ciudad de Lucena no podrá contar con Joselinho ni Toni Pérez, que no pudieron cumplir la pasada jornada su sanción; tampoco podrá ser de la partida el lesionado Morales. Además, Dimas Carrasco mantiene las dudas por motivos burocráticos de Nacho y Pablo Gallardo.

La progresión del filial, a prueba en Utrera

El Córdoba B no pudo obtener nada positivo en su estreno y, pese a merecer más, acabó perdiendo ante Los Barrios. Ahora visita al Utrera (San Juan Bosco, 19:30), equipo que también cedió en la primera jornada, lo que no le resta peligrosidad. Diego Delgado es consciente de que enfrente tendrá a un equipo que suele actuar con tres centrales y destaca por su buen trato de balón, lo que obligará al filial a intentar arrebatárselo.

El técnico blanquiverde, que sigue sin poder contar con el lesionado Andoni Tello, sumó a última hora un nuevo contratiempo en el penúltimo entrenamiento. Víctor Díaz se retiró tocado y será con total seguridad baja, uniéndose a la de Felipe Veloso, dos ausencias importantes en ataque paliadas con la llegada de Vera, que en esta segunda fecha no fue incluido por Enrique Martín en la convocatoria del primer equipo.

El Puente Genil, a por el primer triunfo en casa

Por último, el Salerm Puente Genil recibe en el Manuel Polinario (19:00) a un Conil que en la primera jornada cayó ante el Gerena. Los pontanos, al margen del partido en sí, mantienen otro frente abierto, pues están pendientes de la resolución definitiva por el Comité de Competición por la reclamación efectuada sobre el jugador del Ceuta Benji, por una posible alineación indebida en la derrota del pasado fin de semana.

El técnico villarrense del Salerm, Diego Caro, recupera para este duelo a Manolo Cano una vez cumplida su sanción, pero pierde por este mismo motivo disciplinario a Luisito, que fue expulsado ante los caballas.