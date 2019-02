El rugby es un deporte de mujeres

El Club de Rugby Amateur de Córdoba (CRAC) sigue creciendo tanto a nivel colectivo –sus equipos compiten en ligas andaluzas– como a nivel individual, ofreciendo a sus jugadores una experiencia deportiva que les permite crecer y desarrollarse. Un claro ejemplo es el caso de la capitana del equipo femenino, Antía Fraga, que recientemente ha sido convocada con la selección gallega para disputar el próximo encuentro ante el combinado de Castilla y León el 23 de febrero en Ponferrada. Sobre su convocatoria, Antía reconoce que "aún no lo he asimilado, voy a jugar con chicas que han estado en la selección española y que han competido a gran nivel". Su objetivo es "aprender, pasarlo muy bien y coger ideas para mi equipo".

Aunque conoció este deporte con 16 años en el Club de Rugby Arquitectura Técnica (CRAT) de A Coruña, es en Córdoba donde Antía Fraga se está desarrollando como jugadora, en las filas del CRAC, un club del que afirma que no puede "estar más enamorada", y junto al femenino de Jaén Rugby en algunos encuentros.

En los dos años que lleva en el CRAC, Antía ha llegado hasta la capitanía de su equipo, lo que le permite tener una visión completa del camino que están recorriendo la entidad. Bajo su punto de vista, a pesar de que considera que "en el Sur no hay tanta cultura del rugby", el CRAC está experimentando un crecimiento ya que "cada vez llegamos a más gente y el equipo tiene jugadoras a las que le gusta el rugby de verdad".

Sin embargo, uno de los obstáculos que enfrenta el equipo es que la mayoría de integrantes, como es el caso de Antía, son estudiantes "que una vez que terminen su carrera lo más probable es que se vayan de la ciudad". Al respecto, la capitana del CRAC opina que "hay que hacer un llamamiento a las chicas de Córdoba para que se enamoren de este deporte". Además, añade que "necesitamos la colaboración de las instituciones porque nuestra captación sigue siendo limitada".

Para Antía, la modalidad que más le atrae es el rugby a 15 jugadores, aunque el CRAC femenino compite en la modalidad de 7, más acorde al número de jugadoras del que dispone. De hecho, en la pasada temporada esta jugadora compitió como integrante del equipo masculino en la liga provincial jienense. Para ella, jugar con el equipo sénior no supone un problema porque "en el rugby todos valemos a nuestra manera", y defiende que "es un deporte con un contacto seguro y respetuoso". "Mi club siempre juega limpio, y estoy muy orgullosa de ello", afirma Antía.

Para ella, "la clave es tener ilusión por lo que haces", y es así como logra compaginar su tercer año como estudiante del Grado de Biología en la Universidad de Córdoba y el deporte. "Dedico la mayor parte de mi tiempo libre al club, cada cosa que sale bien es un logro personal", señala, ya que considera que la aportación de este deporte a su vida personal es "enorme, en el rugby descubres las cosas que puedes hacer físicamente. Empodera lo que puedes hacer dejando atrás tus limitaciones".

La capitana señala que "en este deporte siempre tienes algo en el que eres el mejor o uno de los mejores", y que además no contempla la vida sin estar cerca del rugby. "Siempre voy a hacer lo que esté en mi mano para que el rugby siga creciendo", asegura, pues considera que si llega el momento en el que no puede seguir siendo jugadora, "me veo dirigiendo un club o siendo entrenadora del equipo en el que me encuentre".