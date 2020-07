El sueño del Ciudad de Lucena se desvaneció en Marbella. El conjunto celeste cayó ante el Betis Deportivo en un partido en el que el marcador (4-1) no le hizo justicia. Entre otras cosas porque el segundo gol bético que terminó por decantar la balanza de su lado llegó rodeado de polémica por un fuera de juego y una falta a Javi Cuenca que no apreciaron ni el colegiado ni su asistente. Ese tanto de Raúl, el mejor de largo y que se fue con un triplete, acabó por remontar el tanto de Maero y soltó de manera definitiva a un filial que finalizó la temporada gustándose y haciendo mucho más daño del merecido a la escuadra lucentina.

Que no pudo empezar mejor el partido, porque su primer ataque, antes de que se cumpliera el primer minuto de juego, terminó en gol. Joselinho alcanzó a la línea de fondo tras una pared por el perfil izquierdo con Luismi y su centro, tras el grosero fallo a la hora de atajar de Carlos Marín, lo mandó a la red Maero, que repitió como titular tras ser la sorpresa del once ante el Xerez DFC. El primer gol del delantero en la temporada no podía llegar en mejor momento, para virar el guion de la contienda a las primeras de cambio.

Este mazazo inicial obligaba al Betis Deportivo a dar un paso adelante para recuperar su ventaja. Y no tardó ni un minuto en asustar, y por partida triple: Raúl se plantó ante Javi Cuenca en un mano a mano que ganó el cancerbero, pero Germán le tuvo que echar un cable para sacar el segundo remate de Rodri que se colaba; la tercera tentativa, con la firma de Baena, se escapó a medio metro del palo de la portería celeste. Frenético arranque para el capítulo final de una campaña atípica por el maldito covid-19.

Ese susto no descompuso a los celestes, que mantuvieron la firmeza en el juego sin balón y la tranquilidad a la hora de manejar el esférico. Con menos continuidad de la deseada en campo contrario, una pelota mal atacada por Toni Pérez en la medular originó una rápida contra por la banda derecha del filial que acabó en el empate. Baena la puso perfecta y Raúl, tras coger la espalda a Germán y ganando la posición a Gallardo cabeceó perfecto al palo contrario para pillar a contrapié a Javi Cuenca.

Un cuarto de hora después, tocaba volver a empezar para el Ciudad de Lucena, que necesitaba un gol para amarrar el objetivo. Sin prisa, sabiendo que más importante que marcar pronto era no verse por debajo en el marcador de un choque abierto, con más ida y vuelta de la que quizás le convenía a los de Dimas, con un punto menos de físico que su oponente. Una cabalgada de un participativo Luismi no halló la continuidad de Erik, desaparecido, como Mario Ruiz, en un primer tramo sin un claro dominador y, ya, sin llegada claras hasta la obligada pausa de hidratación al filo del minuto 30.

Con todo, el Betis Deportivo, más allá del colchón del marcador, se veía más cómodo en el verde, por mucho que su hombre con más nombre, Edgar, apenas si conseguía mandar en la zona ancha. Precisamente un mal control del catalán, que el próximo curso estará en Primera, dejó el balón franco para la contra de Luismi y obligó tras mucho tiempo a emplearse a fondo a la zaga verdiblanca, que resolvió bien el envío final de Erik, forzado. Pero para acierto atrás, el de Pablo Gallardo para dejar sin remate a Raúl tras una contra en la que Robert dejó con el molde a Germán.

El descanso apareció entonces como un bálsamo para los celestes, necesitados de resetear, coger aire y dar un nuevo giro al guion que les permitiera soltarse más. De partida, Dimas confió para el segundo acto en los mismos once, mientras que Menel Ruano retiró a Robert para dar entrada a Calderón, más rápido, con una primera misión de apretar a Mario Hernández, lastrado por una cartulina amarilla.

Un filial desatado con ventaja

Sin embargo, la primera oleada ofensiva del filial verdiblanco llegó por el costado contrario, el izquierdo, tras una clarísima ocasión de Mario Ruiz, que estrelló su remate franco desde el punto de penalti en el cuerpo de un zaguero tras el primer toque de Erik para hacer bueno el envío de Joselinho. La respuesta bética fue más certera. Y polémica. La internada de Baena dejó a Raúl, en claro fuera de juego, en el mano a mano con Javi Cuenca, que tuvo la ayuda de Gallardo para resolver en primera instancia; en la segunda, cuando ya tenía el balón en sus manos, el pie del ariete se lo arrebató en clara infracción, si bien el árbitro de nuevo no quiso saber nada pese a que estaba a apenas un par de metros.

Dos goles y 40 minutos, ese pasó a ser el reto del Ciudad de Lucena, obligado a ganar metros y arriesgar. El primer aviso celeste llegó con una falta lateral botada por Mario Ruiz que Pablo Gallardo cabeceó apenas un palmo por encima del larguero. La inercia de esa primera intentona y la obligación del marcador volcaron el choque hacia el área heliopolitana, sobre todo por el perfil izquierdo, pero sin claras opciones de remate. Y con el lógico riesgo, principalmente si enfrente hay un rival verticalísimo.

Un Betis B que a la primera que tuvo sentenció el partido. Con los celestes jugando en campo rival, Raúl exprimió los espacios a la contra tras un servicio de Calderón para encarar a Cuenca, dribarlo y marcar, a la segunda, tras un primer corte in extremis de Zurdo. Fue el golpe de gracia para los lucentinos, que aunque se mantuvieron en pie, ya con el carrusel de cambios, sabían que el reto ya había pasado a estar fuera de su alcance pese a tener casi media hora por delante.

Tiempo que solo sirvió para que los béticos redondearan su festival con un cuarto tanto de Mizzian, otra vez aprovechando el juego a la espalda de la defensa para batir con un disparo raso al meta en su media salida. De ahí al final, el cuadro celeste siguió intentándolo, ya casi sin fe, aunque se mostró incapaz de superar el entramado defensivo levantado por un Betis Deportivo que hizo buena su condición de líder de la fase regular con un ascenso merecido que el Ciudad de Lucena tendrá que buscar el próximo año.

Ficha técnica

4 - Betis Deportivo: Carlos Marín; David Ramos (Meléndez, 83'), Luis Martínez, Geovanni, Julio Alonso; Edgar; Baena (Ndo, 68'), Paul; Rodri (Simón, 58'), Robert (Calderón, 46') y Raúl (Mizzian, 68').

1 - Ciudad de Lucena: Javi Cuenca; Mario Hernández (Jesús González, 72'), Pablo Gallardo, Germán, Zurdo; Toni Pérez; Erik (Adrián Pavón, 72'), Mario Ruiz (Diego, 84'), Luismi, Joselinho (Borja Encada, 72'); y Maero (Javi Henares, 72').

Goles: 0-1 (1') Maero. 1-1 (16') Raúl. 2-1 (49') Raúl. 3-1 (66') Raúl. 4-1 (80') Mizzian.

Árbitro: Quintero González (onubense). Amonestó a los verdiblancos David Ramos (63’), Julio Alonso (70’) y el técnico, Manel Ruano (26’), y a los celestes Mario Ruiz (6’), Mario Hernández (32’), Javi Cuenca (49’) y Diego (91’).

Incidencias: Encuentro correspondiente a la final del 'play off' de ascenso a Segunda División B del Grupo X de Tercera, disputado en las instalaciones del Marbella Football Center a puerta cerrada debido a la crisis sanitaria del coronavirus.