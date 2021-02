Josan González y "la transformación en un equipo" del Córdoba Futsal

Con todo, quebrar esta mala serie y salir de la zona roja es, sin lugar a dudas, una doble noticia que invita a ver el futuro con mayor optimismo. "Tenemos tres partidos menos y vernos ahí fuera nos alivia , aunque no da pie a nada. Como dije en la previa, ni al ganar estábamos salvados ni si hubiéramos perdido estaríamos descendidos". "Son tres puntos más, en un partido de siete puntos , porque son los tres que no ganan ellos, los tres nuestros y el goal average; era muy importante ganar, lo hemos conseguido y ahora a descansar", incidió.

El pontano se mostró contento porque "hemos vuelto a ser nosotros mismos, hemos tenido infinidad de ocasiones , y todo lo que no hubiera sido ganar hubiera sido muy injusto, porque el equipo se ha vaciado, cada jugador ha dado todo, y estoy contentísimo no solo con el resultado, sino con la transformación en un equipo, que es lo que tenemos que ser para conseguir nuestros objetivos".

Carlos Sánchez: "El rival ha estado mejor"

Carlos Sánchez, técnico del Peñíscola, reconoció que el Córdoba Futsal estuvo "mejor" y se hizo acreedor a una victoria muy importante para la zona baja de la clasificación. "Todas las derrotas hacen daño", comenzó en su intervención el ex internacional, que tiene claro que a los suyos les faltó "chispa" y saber competir las armas de los blanquiverdes: "Felicitar al equipo rival porque ha intentado hacer las cosas que tiene, ha contactado bien con el hombre de arriba siempre y no lo hemos sabido contrarrestar bien". Además, ese gol de Perin poco antes del descanso hizo mucho daño a los levantinos, que tuvieron sus ocasiones, si bien se marcharon a cero. "No le hemos perdido la cara al partido, pero la falta de gol nos lastra mucho", señaló Sánchez, que se fue de Vista Alegre, como no podía ser de otra forma, "con un mal sabor de boca y sabiendo que hay que trabajar, no hay más".