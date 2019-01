Gibraltar inhabilita 18 meses al cordobés Guille Roldán por su relación con las apuestas

La Federación Gibraltareña de Fútbol (GFA por sus siglas británicas) ha impuesto una sanción de 18 meses de inhabilitación y 500 libras de multa al futbolista cordobés del Europa FC Guille Roldán, ex jugador de Córdoba, Lucena, Guadalajara, Atlético Ciudad, Albacete, Melilla, Alcoyano y Eibar. El motivo no es otro que "contravenir la normativa en relación a apuestas" realizadas en partidos de la Premier League de Gibraltar. También han sido castigados sus compañeros de equipo Iván Moya, Alberto Merino y el ex del Lucena Martín Rodrigo Belforti.

La GFA hizo públicas este viernes las sanciones como resultado del trabajo realizado por la Comisión de Investigación creada para esclarecer los presuntos delitos que habrían cometidos futbolistas, técnicos o dirigentes que apostaban, incluso, en partidos de sus mismos equipos, aunque no siempre referidas a los resultados, sino también a otros factores del juego (saques de esquina…).

La Federación Gibraltareña está poniendo todos los medios para que el fraude de las apuestas no dañe al futuro de a su competición, de la que salen representantes para las eliminatorias previas de la Champions y de la Europe League.

De hecho, ésta no es la primera resolución que toma esta comisión, que el pasado 21 de noviembre inhabilitó durante dos años al exentrenador de Algeciras, UD Los Barrios y San Roque Diego Pérez Yiyi por "incumplir las normas" relacionadas con las apuestas en su paso por la liga del Peñón, en concreto en su paso por el Lynx, aunque posteriormente entrenó al Lincoln. Ese mismo día también inhabilitó al futbolista madrileño Rubén Blanco Rodríguez Rubo, en su caso por seis meses.

El golpe es a uno de los equipos más importantes de su competición, habitual en citas internacionales

Ahora el golpe es a uno de los equipos más importantes de su competición, habitual en los últimos años en citas internacionales. Los cuatro jugadores que son declarados culpables por incumplir la normativa vigente en materia de apuestas de dicha federación pertenecen a su plantilla: el malagueño Iván Moya (ex de Marbella, Écija, Compostela, Arroyo), el argentino Martín Rodrigo Belforti (Melilla, Villanovense, Cerro de Reyes, Lucena…), al gaditano Alberto Merino (Balompédica Linense, Cádiz, Cartagena, Portuense, Ceuta) y Guille Roldán.

La GFA publica en su web las sanciones relativas a cada uno de ellos, Así las cosas, la Junta Disciplinaria Independiente de la GFA ha decidido suspender con siete años en todas las actividades relacionadas con el fútbol a Iván Moya, que además debe afrontar una sanción económica de 1.500 libras; con cinco años y 1.200 libras a Martín Rodrigo Belforti; con 18 meses y 500 libras a Guille Roldán, y con nueve meses y 250 libras a Alberto Merino.

Sanción extensible a cualquier país

Estos cuatro futbolistas no sólo no podrán jugar en Gibraltar durante el tiempo estipulado en sus respectivas sanciones, sino que las mismas son extensibles a cualquier país, ya que la Comisión de Investigación de la GFA está avalada por la UEFA, el máximo organismo competente del fútbol europeo.

La GFA comenzó en junio las investigaciones para poner freno a actividades irregulares en su competición. Por su comisión han pasado ya medio centenar de personas entre jugadores o técnicos por su presunta vinculación a casos de apuestas deportivas o primas a terceros.