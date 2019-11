Gleynis Reyes, jugadora del Adesal, disputará el Mundial de balonmano femenino de Japón

La cubana Gleynis Reyes se ha incorporado este lunes a la concentración de la selección nacional de su país, que entre los días 30 de noviembre y 15 de diciembre participará en el Mundial que este año tiene lugar en Japón. Por lo tanto, Adesal no contará con su extremo derecho hasta el próximo mes de enero.

Gleynis, con experiencia en grandes competiciones, reconoce que "es muy diferente" a lo que se vive en las ligas nacionales. Especialmente, porque "los equipos tienen mucho nivel y la exigencia de la competición es muy fuerte". Aun así, la zurda apuntaba que "Cuba va a tratar de dar el máximo en cada partido y cogeremos muchas experiencias".

Obviamente, no quiere poner un objetivo ya que "iremos partido a partido, puesto que nuestro grupo es muy difícil pero nada es imposible". Y es que como compañeros de viaje tendrá a equipos del rango de Serbia, Eslovenia, Países Bajos y Noruega, además de Angola.

Esta convocatoria hace que no pueda estar en los próximos encuentros con el Adesal, ya que la normativa internacional permite a las selecciones concentrar a sus jugadoras quince días antes del comienzo de la competición. Al respecto, Gleynis desvelaba que "las chicas me dicen que no me vaya, pero me toca y regresaré con ellas".

Por cierto, que con Gleynis Reyes ya son dos las mundialistas que ha aportado el Adesal a lo largo de su historia. Y es que la dominicana Yacaira Tejeda acudió a la cita Serbia en diciembre de 2013.