Una fascitis plantar aleja a Alberto Saura de las pistas

Uno de los jugadores más importantes del Córdoba Futsal, Alberto Saura, ha comunicado por medio de su cuenta de Twitter que se alejará de las pistas durante un tiempo para "recuperarse lo antes posible y volver en las mejores condiciones posibles". El club también lo ha hecho oficial, anunciando que el pívot sufre una fascitis plantar en su pie izquierdo y que su evolución clínica marcará la vuelta a los entrenamientos con el resto del grupo.

Ha sido el propio Saura quien ha admitido que lleva "unos meses muy duros" jugando partidos y entrenando con "molestias y mucho dolor", y que se trataba de algo que "muy pocos sabían", por lo que "lo correcto es parar", según ha asegurado el murciano. "Desde ya estoy trabajando para recuperarme lo antes posible y volver en las mejores condiciones posibles", ha añadido el pívot, que tendrá por delante el parón navideño y el correspondiente a la Eurocopa que se disputa desde el 19 de enero al 6 de febrero para reincorporarse a las filas de Josan González sin perderse más partidos de la cuenta.

Eso sí, el jugador cordobesista no podrá estar a disposición del técnico cordobés para afrontar el último encuentro del año que se disputa este mismo miércoles ante Movistar Inter (Vista Alegre, 20:30). Un duelo que es clave para el Córdoba Futsal, porque los madrileños están detrás en la clasificación con solo dos puntos menos y podría dejar a los cordobesistas en puestos de play off por el título liguero para ponerle la guinda final a un 2021 inolvidable.

Esta importante lesión deja claro que la temporada no está siendo fácil para Saura, que, pese a ser una de las estrellas de este Córdoba Patrimonio, comenzó perdiéndose cuatro partidos de liga y, aunque volvió a competir a buen ritmo, poco a poco ha ido contando con menos minutos y su presencia ha sido menor de lo que acostumbra para futbolista de su talla. "A todos aquellos que me han apoyado y, en especial, a los que me han criticado, solo me queda deciros que volveré", ha finalizado el pívot su comunicado.