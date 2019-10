Luis de la Fuente: "Para nosotros es una final"

Apenas 13 meses después de su última visita, y de nuevo como campeona de Europa, la selección española sub 21 ha regresado a El Arcángel, donde ha trabajado este miércoles antes de medirse el jueves a Alemania en un amistoso con pinta de partido oficial. Al frente de la Rojita se mantiene Luis de la Fuente, que tiene "muy buenos recuerdos" de Córdoba porque fue aquí, ante Albania, cuando debutó al frente del equipo.

"Me da una gran ilusión, tenemos muy buenos recuerdos, extraordinarios, porque conseguimos aquí la clasificación para un Europeo y en un ambiente fantástico", ha apuntado el técnico en la rueda de prensa prepartido, insistiendo en que "Córdoba es un escenario ideal para jugar cualquier tipo de partido de fútbol y más uno de estas características. Deseoso ya de estar en el terreno de juego y poder disfrutar del ambiente, que seguro que será extraordinario".

El seleccionador nacional ha explicado los cambios "en cuanto a caras" de una remozada España en la que sólo repiten Dani Martín y Dani Olmo, si bien espera ser "reconocibles en cuanto a la idea, el estilo, y la forma que tenemos de entender el fútbol. Y sobre todo queremos ver, ante un rival de esta envergadura, el lugar donde nos encontramos, con gente muy joven, con mucha ilusión, pero tenemos que ir formando equipo porque no tenemos la oportunidad de hacer probaturas, porque son partidos muy importantes".

Esa premura de tiempo para la que viene convierte en "una final" para De la Fuente el amistoso ante los germanos, dado que "el siguiente partido ya es oficial, con puntos en juego y de clasificación (en Montenegro). Por tanto, ese equilibrio del que hablo muchas veces, de buscar la opción de dar la oportunidad a gente nueva, pero también salir a ganar".

Valora la "versatilidad" de Andrés Martín

Algo que toca hacerlo ante el último finalista continental de la categoría, "un equipo que pasa por la misma situación que nosotros. Ha cambiado prácticamente a la totalidad de jugadores, pero ni que decir tiene el potencial del fútbol alemán. Seguro que será un partido muy interesante entre dos de los mejores equipos que hay en el mundo y sobre todo con las ganas de dejar un buen sabor de boca y empezar a situarnos".

Por último, y como era casi obligado, Luis de la Fuente se ha referido también a la convocatoria del exblanquiverde Andrés Martín, que "ha tenido un inicio de temporada muy bueno, pero es difícil tener minutos en equipos como el Rayo, que se los ganan a base de trabajo y calidad". Y es que no es raro encontrar seleccionables con poca participación en su equipo porque están en "esa fase de crecimiento, de madurez, de consolidar un estatus en su club", si bien el técnico espera "que vayan jugando más porque eso es bueno para la selección".

Para cerrar su comparecencia, el seleccionador sub 21 ha puntualizado su respeto a los clubes, si bien "tenemos un estilo particular y muy reconocible" en el que de Andrés encaja de lujo "su polivalencia y su versatilidad en el ataque, que puede jugar en las bandas, como punta o mediapunta; me parece un futbolista muy rico en matices".