El dopaje vuelve a apuntar a Rusia

Anton Shipulin, campeón olímpico (2014) y mundial de biatlón (2017) anunció su retirada después de un nuevo escándalo de dopaje con el equipo ruso durante una reciente competición en Austria. "Uno de los motivos fue cuando no nos invitaron a los Juegos Olímpicos (de PyeongChang). Estábamos preparados para esa competición. Era el momento y la edad ideales y hubiéramos logrado triunfos, pero no nos dejaron ir a los Juegos", dijo el deportista

Shipulin, que admitió haber tenido problemas de salud, inclusive cardiacos, agregó que tras la investigación abierta a mediados de diciembre contra varios biatletas rusos por la Justicia austriaca "bajó los brazos". Adelantó que su última carrera tendrá lugar el próximo sábado, 29 de diciembre, en la ciudad alemana de Gelsenkirchen.

"Con mi motivación actual y a la vista de la situación política en el deporte no podré lograr resultados. Y mejor irse ahora que ocupar un lugar fuera del podio", comentó Shipulin, quien admitió no haber cumplido su sueño de niño de convertirse en campeón olímpico y mundial en el plano individual, ya que sólo lo fue en relevos. Shipulin denunció que "el deporte se ha vuelto algo sucio" y que la última gota fueron las "acusaciones infundadas" vertidas contra él y el equipo ruso en Austria en lo que considera "una caza de brujas".

"Siempre he dicho que estoy limpio. Y de repente viene la policía en virtud del testimonio de alguien que está en EEUU. Está claro que esto es una burda provocación planeada de antemano. Precisamente, huyo de las provocaciones que no me permiten concentrarme en lo que más me gusta", apuntó.

También expresó su confianza en que pueda conservar las medallas obtenidas hace cuatro años en Sochi, pese a las acusaciones de dopaje de Estado. "Lo que más le ha pesado ha sido el hecho de que él no es culpable de nada, pero le acusan. Eso es lo que ha sido para él mortal de necesidad", explicó su entrenador, Andrei Kriuchkov.

Según la investigación abierta por la Justicia austriaca, varios biatletas rusos, entre ellos Shipulin, habrían consumido sustancias prohibidas en una etapa de la Copa del Mundo celebrada el pasado año en Hochfilzen. La Fiscalía austriaca comunicó en el mismo hotel en el que se hospedaban los deportistas y funcionarios rusos que estaban implicados en una investigación de encubrimiento de dopaje en la que también está involucrada la Unión Internacional de Biatlón.

Durante la última década, Shipulin, de 31 años, ganó 20 carreras de la Copa del Mundo y en otras 41 se subió el podio.