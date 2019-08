Giasson pone al Jaén Paraíso como ejemplo del Córdoba Patrimonio de la Humanidad

Después de una intensísima sesión de trabajo, con gimnasio y pista en Vista Alegre, el Córdoba Patrimonio de la Humanidad ha cerrado su capítulo de presentaciones de este verano con la puesta de largo de Daniel Giasson. El cierre italo-brasileño, que seguirá su experiencia en España tras jugar las dos últimas temporadas en el Jaén Paraíso Interior, ha puesto precisamente a su ex equipo como ejemplo del club blanquiverde: "Con la ciudad volcada, puede tornarse una realidad así".

Giasson, que ha reconocido que esta primera semana de trabajo está siendo "pesada y complicada", ha dejado claro que no se siente de ninguna manera el fichaje estrella del proyecto, a pesar de su amplio currículo (campeón de Europa con Italia y tres títulos de Copa, dos en el país transalpino y otro con los jiennenses): "Vengo para aportar mi experiencia en Primera, y al final los retos son bonitos; éste lo es, en un equipo que lucha por permanecer, que no es menos que un play off o un título, pues cada equipo lucha por sus posibilidades".

"Hay mucha gente de Córdoba, que siente mucho el equipo y la ciudad y espero estar pronto en esa dinámica, pero sólo soy uno más que puede aportar al grupo para conseguir la permanencia", ha continuado el jugador natural de Caixas Do Sul (Brasil), que no tiene ningún miedo, más bien lo contrario, al duro inicio de temporada que deparó el sorteo para la escuadra cordobesista.

"Sabiendo que vamos a luchar por la permanencia, quizás nos conviene tenerlos (a los grandes de la liga) antes y no al final, porque llegaremos necesitando puntos. Además, es un momento de la temporada en el que a lo mejor con la ilusión de afición y el equipo podemos dar algún susto en las primeras jornadas", ha explicado.

Un jugador positivo y nada conformista

De hecho, Daniel Giasson ha mostrado su perfil más ambicioso al comparar, con la lógica prudencia, el proyecto del Córdoba Patrimonio de la Humanidad con el del Jaén, que "subió y se ha hecho un nombre. El Córdoba, con nombre y camiseta, y con la ciudad volcada, puede tornarse en una realidad de este tipo, ganando espacio y respeto en la liga para que la ciudad apoye cada vez más".

Pero ¿cómo se puede conseguir eso? Principalmente, y según el cierre, "con el trabajo de equipo, porque hay una diferencia muy grande entre los tres grandes y el resto". Con todo, el mensaje que debe quedar patente para esta temporada de debut en la élite no es otro que el de "lo primero es la permanencia y luego lo que venga… El respeto lo ganaremos poco a poco y hay que intentar que aquí se lleven sorpresas".

Y ahí tiene que jugar un papel importante la afición, que debe saber que "el equipo puede tener alguna limitación y no será fácil. Pero lo he visto en Jaén, que cuando aprieta la afición es un jugador más, y seguro que es un punto positivo para nosotros". De hecho, Giasson, que se define como "un cierre al que le gusta más marcar un pívot de referencia, mirar el juego de cara y organizarlo un poco", ha admitido que "una de las cosas que cuando surgió la idea de Córdoba me hizo pensar más en venir es que si tiene una ciudad tan volcada, te hace vivir sensaciones increíbles".

Un rival de Tercera para empezar

"Tenemos que ir de menos a más, porque tenemos que conocernos mucho y estos primeros partidos serán para coger sensaciones", ha comentado Giasson al ser cuestionado por el inicio de los amistosos que el Córdoba Patrimonio de la Humanidad disputará este verano. Una ronda que arranca este viernes en el Polideportivo del Valle ante el Écija Santa Ana (20:30), un rival de Tercera División como el próximo, el Pozoblanco. Salvo contratiempo de última hora, Macario podrá disponer de los 16 hombres que componen su plantilla.