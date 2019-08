La ambición de Pablo del Moral y Gonzalo

El Córdoba Patrimonio de la Humanidad ha seguido este miércoles con la ronda de presentaciones de sus seis caras nuevas para el proyecto en Primera División de la Liga Nacional de Fútbol Sala (LNFS). Tras la puesta en escena hace un mes del cordobés Javi Sánchez, y las de Zequi y Cristian Cárdenas el pasado martes, esta vez le tocó al cierre Pablo del Moral y al portero Gonzalo. De esta manera ya sólo queda Daniel Giasson, fichaje estrella de los blanquiverdes que vivirá su puesta de largo este jueves, de nuevo con Vista Alegre como escenario.

Con la compañía en esta ocasión de la vicepresidenta, María Ramos, que ha cogido el testigo del máximo dirigente, José García Román, Pablo del Moral y Gonzalo han mostrado su ilusión por formar parte del club cordobesista, debutante esta temporada en la máxima categoría, pero no por ello carente de ambición: "Tenemos que creernos que somos de Primera".

El cierre, que llega procedente del Industrias Santa Coloma tras pasar, también en la élite, por el Cartagena y el Caja Segovia, ha valorado el incansable apoyo de "una afición volcada" que, sin duda, tiene "el poder de atraer a más gente para hacer mejores proyectos". Pero como lección de su experiencia, Del Moral recuerda que en la pista "competimos cinco contra cinco", por lo que el que llegue a Vista Alegre "tendrá que correr mucho para ganar".

El jugador madrileño, por cierto, se ha definido como un "creador de juego, organizador al que le gusta tener el balón y sacrificarse en la defensa alta y aguerrida" que ya son las señas de identidad del equipo dirigido por Miguel Ángel Martínez, Macario. Y de cara a lo que está por venir ha dado como clave "empezar bien y no venirse abajo desde el principio".

Por su parte, Gonzalo, que llega del Solíss Talavera para dar competencia a Nono Castro y Cristian en la portería, ha reconocido que "no se esperaba" el ascenso del Córdoba Patrimonio de la Humanidad, sobre todo tras aquella contudente derrota (11-1) ante su ex equipo en el inicio del pasado curso. El jugador, que ocupará ficha sub 23, pretende "ayudar" en lo posible en el objetivo de la permanencia.

El club con mayor valor mediático de Segunda

En otro orden de cosas, la LNFS ha dado a conocer un informe elaborado por Kantar Media donde se recoge que el club blanquiverde fue el de mayor valor mediático de Segunda División durante la campaña 18-19. El estudio recoge un impacto de 881.354 euros, casi el doble de la media de la categoría (485.987), lo que refuerza aún más el trabajo de una entidad que ya está preparada para su estreno en la máxima categoría del fútbol nacional.