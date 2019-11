La Delegación Cordobesa de Fútbol presenta a sus seleccionadores para la temporada 19-20

La Delegación Cordobesa de la Real Federación Andaluza de Fútbol (RFAF) ha dado a conocer a los técnicos que dirigirán los diferentes combinados provinciales, tanto de fútbol como de fútbol sala, durante la temporada 19-20. Un carrusel de campeonatos que arranca precisamente este fin de semana con la celebración del Andaluz femenino sub 15 y sub 17 de fútbol y el sub 16 de fútbol sala, que van a tener lugar en distintas localidades de la provincia de Almería.

En fútbol, la principal novedad es el regreso de Carmelo González al plantel de técnicos de la Federación Cordobesa, en sustitución de un Salva Hermán que recientemente se hizo cargo del conjunto juvenil del Don Bosco que milita en Liga Nacional. Del mismo modo, el nombramiento de Martín Torralbo como coordinador deportivo de las selecciones andaluzas femeninas, ha provocado la llegada de Roberto Ramírez como responsable de los equipos femeninos sub 15 y sub 17, y de Antonio Rojas al conjunto sub 12.

De esta forma, Carmelo González dirigirá a la selección cadete, acompañado de Iván Rodríguez; José Carlos Pérez continúa a cargo de los infantiles, junto a Antonio Labrador, Roberto Ramírez, ayudado por Antonio Rojas, es el técnico de las selecciones femeninas sub 15 y sub 17, además de mantenerse al frente de los alevines y benjamines. Para cerrar el cuadro de técnicos, Antonio Rojas, junto a Antonio Carvajal, será el responsable del femenino sub 12.

En fútbol sala, no ha habido variación en los entrenadores que van a estar a cargo de los diferentes combinados. Pablo Pino, junto a Rafa Aguilar, llevarán el equipo cadete; Francisco Javier Mohedano y Vicente Torres, acompañados de Ilias, se mantienen al frente del infantil; Luis Lama, junto a Manuel Córdoba, están con los alevines, y Rubén Aguilar, Miki Calero y Rubén Morales dirigirán a los benjamines. Por último, Luis Lama, junto a Rocío Funes, se encargan del femenino sub 16 que ya debuta este fin de semana.