El Córdoba cae ante la Peña Rociera (3-2) y rompe una jornada para recordar

Sólo la derrota del Córdoba, en su visita a la Peña Rociera (3-2), empañó la décima jornada para los equipos cordobeses que militan en el Grupo 14 de Liga Nacional Juvenil. Los blanquiverdes cayeron ante un rival en descenso y se quedan marcando la barrera de la permanencia con un solo punto de colchón sobre la zona de peligro.

El resrto del fin de semana deparó el triunfo del Séneca ante un Balón de Cádiz (2-1) que llegaba como colíder de la clasificación junto al Sevilla, lo que deja a los rojinegros a un punto de los puestos de ascenso. Además, importantes empates a domicilio del Fundación Lucena y del Don Bosco, que igualaron con el Betis (1-1)y el Algeciras (4-4), respectivamente, por lo que ambos equipos se quedan a un solo punto de la salvación.

Los rojinegros trabajaron denodadamente para conseguir la victoria ante el Balón de Cádiz. Los de Isaac de la Cuesta salieron muy concienciados de la importancia del duelo para meterse de nuevo en la lucha por el ascenso y se pusieron por delante en el marcador con apenas cinco minutos de juego, por medio de Ángel Ruz, gozando hasta el descanso de mayor posesión y dominio y alguna ocasión para haber ampliado el marcador.

Tras la reanudación igualó el conjunto gaditano, aunque los senequistas mantuvieron un fuerte ritmo que les llevó a lograr el gol del triunfo a dos minutos del final, con un gol de Nico, que les deja a un solo punto de los puestos de privilegio.

Empates del Don Bosco y el Fundación Lucena

La interpretación del fair play dio al traste con un triunfo del Fundación Lucena en su visita al Betis. Ya en el descuento, con el resultado de 0-1 gracias a un gol de Alfonso en el primer acto, los de Miguel Ángel Prieto lanzaron el balón fuera por una lesión y, a la salida de esa jugada, sin devolución por parte rival, el conjunto bético logró el empate final.

Por su parte, el Don Bosco también igualó en su visita a un fuerte Algeciras que en el arranque del segundo acto vencía 3-1, tras acortar diferencias Francisco a la media hora de juego. La reacción de los de Salva Hermán les llevó a la remontada con goles de Fran Vera, Raúl López y Pablo López, pero en el alargue se vieron sorprendidos con un nuevo gol rojiblanco que supuso el empate definitivo.

El Córdoba cae y se acerca al peligro

Finalmente, el Córdoba no pudo obtener nada positivo en su visita a la Peña Rociera. Los blanquiverdes no sentenciaron el duelo y en el añadido encajaron el gol que dio al traste con un empate que incluso hubiera sabido a poco. Óscar y Manu dieron la vuelta a un tempranero gol local. El empate de los nazarenos llegó en el arranque del segundo acto y tras no acertar los blanquiverdes en varias ocasiones claras de gol, el cuadro local se hizo con el triunfo en el añadido.