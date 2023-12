Otro contratiempo para el Córdoba Futsal: Zequi sufre una lesión en su órbita y maxilar derecho

Al Córdoba Patrimonio de la Humanidad no le están respetando las lesiones en esta temporada 2023-2024. Pese a que los blanquiverdes está cuajando un buen curso y a la conclusión de la jornada 14 son los undécimos clasificados con 18 puntos, ocho por encima del descenso y a cuatro del play off por el título, los contratiempos no paran de fastidiar a un Josan González que en el último duelo ante Osasuna Magna perdió a uno de sus jugadores referentes.

La victoria del Córdoba Futsal en Vista Alegre sobre el cuadro navarro le salió cara (2-1). Y es que Zequi dio el susto en el tramo final del encuentro cuando quedó tendido en el centro del campo del parqué del pabellón cordobés después de un choque con un futbolista visitante. Lo que parecía se una simple asistencia médica, se convirtió con el paso del tiempo en una preocupación, pues el ala gaditano mostraba con sus gestos un fuerte dolor en su ojo derecho y signos de una importante dificultad para ver.

De hecho, tras varios minutos atendido, tuvieron que entrar las asistencias para llevarse a Zequi en camilla al hospital mientras Vista Alegre lo ovacionaba. Como ha informado el club tras varias horas en observación, el ala gaditano, uno de los capitanes del equipo y que está cumpliendo su quinta temporada consecutiva en la entidad, sufre una lesión en su órbita y en maxilar derecho, por lo que "en los próximos días será intervenido quirúrgicamente".

La baja por ahora indefinida de Zequi es muy mala noticia para el jugador y para un Córdoba Futsal que pierde a una de sus estrellas. Además, el gaditano es el segundo máximo goleador blanquiverde de la temporada con seis goles en 13 partidos solo por detrás de los diez tantos que lleva Lucas Perin.

Zequi se convierte así en otro contratiempo de vital importancia para un Córdoba Patrimonio repleto de lesionados. Ya para el choque ante el Osasuna Magna en Vista Alegre no estuvo presente Guilherme tras haber recibido un pelotazo en un ojo, nueva baja inesperada para el combinado cordobés. Se espera que el pívot brasileño vuelva cuanto antes, al igual que Mykola Mykytiuk, que a finales de septiembre fue operado con éxito de una fractura en el quinto metatarsiano de su pie izquierdo.

El cierre ucraniano tenía prevista su vuelta a los terrenos de juego en tres meses, por lo que se encuentra en su último mes de recuperación y podría regresar en enero de 2024. Casos distintos son los de Rafalillo y Arnaldo Baéz. El canterano sufrió en septiembre una rotura de ligamentos de su rodilla derecha y estará fuera casi toda la temporada; mientras que el paraguayo será operado en breve de su rodilla izquierda en su país natal y se desconoce el tiempo de recuperación.