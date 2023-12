Josan González sobre el triunfo ante Osasuna Magna: "Es una victoria más que merecida"

El Córdoba Patrimonio de la Humanidad se llevó tres puntos de oro de Vista Alegre en su encuentro ante el Osasuna Magna (2-1). Un duelo vital para las aspiraciones de los blanquiverdes, pues llegaban con la necesidad de volver a vencer tras una racha de tres derrotas consecutivas. De ahí que, como señaló Josan González tras el duelo todavía sobre el parqué del pabellón cordobés, lo que consiguieron los suyos fue "una victoria más que merecida y muy importante".

"Hemos hecho un primer tiempo muy completo creando muchas situaciones de gol, creo que han sido 13 a seis, y aún así nos hemos ido perdiendo en el marcador. Lo único que hemos hecho tras el descanso ha sido reforzarnos, estábamos haciendo muchas cosas bien y teniendo muchísimas llegadas", analizó el técnico del Córdoba Futsal sobre esta victoria blanquiverde que se logró gracias al "esfuerzo, el sacrificio y el compromiso" de sus jugadores.

En el segundo tiempo, para el entrenador pontanense, los suyos mantuvieron "el plan de partido tanto en lo táctico como en lo anímico" pese a que las cosas no iban bien en el marcador. Ahí es cuando apareció uno de los factores claves en el triunfo blanquiverde: jugar como locales. "El Vista Alegre de las grandes citas nos ayuda muchísimo y sentimos que vamos en volandas y que nos dan una marcha más", añadió el técnico cordobés.

Josan González destacó que el Córdoba Patrimonio, tras cinco temporadas consecutivas en la élite, ya ha conseguido hacer "su mejor primera vuelta histórica" en Primera División a falta todavía de que se dispute la jornada 15 en esta 2023-2024. Un dato muy positivo para el equipo, que cierra la jornada 14 como undécimo con 18 puntos: "Tenemos ocho partidos en la vuelta en Vista Alegre y esperamos que sea un gran año".

Por último, el técnico del Córdoba Futsal confesó no saber todavía el alcance la lesión de Zequi, que se tuvo que marchar en camilla tras un golpe en el ojo: "Hemos pasado muchísimas cosas en forma de lesiones y he insistido mucho en que, con los que estemos, vamos a luchar. Tenemos un filial que nos ayuda y tenemos prohibido ponernos excusas porque no podemos mirar al lado, la gente que está lesionada nos da fuerza desde fuera y ese tiene que ser nuestro camino", concluyó Josan González.