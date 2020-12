Carmen Áviles, de nuevo citada por España

Carmen Avilés está viviendo un fin de 2020 frenético que apenas si permitirá estar unos días en Córdoba. Tras trabajar con la selección absoluta durante 15 días en un stage en Santa Cruz de La Palma con la vista puesta ya en los Juegos Olímpicos de Tokio, la atleta cordobesa repetirá ahora concentración con los combinados sub 20 y sub 23 en Valencia para preparar las citas internacionales de 2021, para despedir así el año por todo lo alto. Es el peaje que tiene que pagar una de las más firmes promesas del atletismo español.

La cuatrocentista de Los Califas ha sido incluida, a propuesta del director deportivo de la Real Federación Española, dentro de la nómina de atletas que participará en la concentración del plan nacional de relevos 4x400 para las categorías sub 20 y sub 23 durante los próximos días en Valencia. En concreto, los seleccionados quedarán concentrados entre el mediodía del sábado 20 y el del miércoles 30 de diciembre en el hotel Beleret de la localidad valenciana de Benimamet.

Bajo la dirección de los entrenadores Bernardo Domínguez, Esther Lahoz, Antonio Lorenzo y Antonio Puig, los 16 corredores, ocho por categoría y ocho por sexo, trabajarán con vistas a los compromisos internacionales del próximo año para ambas edades: el Europeo sub 23 de Bergen (Noruega) y el Europeo sub 20 de Tallin (Estonia), ambos en julio, y el Mundial sub 20 de Nairobi (Kenia) de agosto, con los Juegos de Tokio entre las citas continentales y la universal que tuvo que ser aplazada este 2020.

Junto a Carmen Avilés, en el relevo 4x400 femenino sub 20 trabajarán Salma Paralluelo, Berta Segura y Nerea Supervia, mientras que en el masculino estarán Alejandro Guerrero, Gerson Pozo, Ignacio Sáez e Ibai Serrano. En la categoría sub 23, las citadas son Sara Gallego, Kerry Iyoha, Andrea Jiménez y Ruth Peña, y entre los hombres se encuentran Vicente Antúnez, Manuel Bea, Bernat Erta y Aleix Porras.

Es la segunda concentración que la cordobesa, doble subcampeona de España absoluta de 400, tanto al aire libre como en pista cubierta, y campeona de su prueba en el Nacional sub 20, vivirá con la selección española este mes de diciembre, algo que también comparten Paralluelo, Gallego, Jiménez y Erta. Todos ellos estuvieron entre el 6 y 20 en la isla canaria de La Palma preparando el 4x400 y el novedosos relevo mixto para los Juegos de Tokio, donde se estrenará este último, y el Mundial indoor de Nanjing de marzo.