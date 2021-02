Un gol de Manu relanza al Séneca ante el Córdoba CF (1-0)

El derbi se queda en casa. El Séneca se impuso al Córdoba con un solitario tanto de Manu. Los rojinegros, con este triunfo, se colocan en la zona de privilegio al situarse quintos en la clasificación del subgrupo B del Grupo IV de División de Honor Juvenil, mientras que los blanquiverdes, tras dos derrotas seguidas, se quedan octavos a dos puntos de los senequistas.

Con ganas de revancha tras perder con claridad en la Ciudad Deportiva el derbi de la primera vuelta se presentó el Córdoba en el Enrique Puga. Los blanquiverdes se cruzaban con un cuadro senequista con ganas de volver a meterse en la zona de privilegio de la clasificación. En la primera mitad, no hubo grandes ocasiones, aunque las pocas que hubo fueron locales. Manu y Chupete no atinaron con los tres palos de la portería de Christian.

Los de José Ángel Garrido, que perdieron en la última cita ante el Sevilla (1-2), no se encontraban cómodos en el Enrique Puga. Los rojinegros no dejaron jugar a los cordobesistas, que no llegaron en ningún momento a la portería de Pedro. Esto motivó que llegasen los cambios tras el descanso. Rojas y Hugo entraron para refrescar el centro del campo del Córdoba.

En esta segunda mitad, el Séneca, que perdió ante el Nervión en la anterior jornada, acusó más el cansancio físico. Los blanquiverdes tuvieron más el control y empezaron a llegar al área local. Sin embargo, Hugo, Marcos y Pirri no estuvieron certeros de cara a puerta. Y lo pagaron caro. Un buen pase de David Serrano a Manu lo aprovechó éste para batir a Christian.

Tras el 1-0, el cuadro senequista se atrincheró atrás ante un cuadro cordobesista que buscó el tanto del empate. Y lo tuvo cerca, pero el disparo de Rubén Calzado se estrelló en el larguero. Ahí se esfumaron las opciones de sumar de un Córdoba que se fue de vacío del Enrique Puga, mientras el Séneca conquistó tres puntos de oro que le valen para colocarse quintos en la clasificación.

Ficha técnica

1 - Séneca: Pedro; Álvarez, Javi, Víctor, Eloy, Cerrato, Alvarito (Carlos, 67'), Fran (Pablo Navarro, 82'), Chupete (Curro, 82'), Manu (Ignacio, 88') y Paquito (David Serrano, 67').

0 - Córdoba: Christian; Ángel Lara (Cobacho, 85'), Óscar, Pepelu, Baeza; Raúl Mesa (Hugo, 46'), Kike Llamas, Álvaro Gómez (Rojas, 46') (Marín, 85'); Rubén Calzado, Pirri (Marcos, 60') y Tate.

Gol: 1-0 (73') Manu.

Árbitro: Camacho Garrote. Amonestó con cartulina amarilla a los locales Eloy, Cerrato, Álvarez, Carlos y López, y a los visitantes Ángel Lara y Rojas.

Incidencias: Partido correspondiente a la decimoséptima jornada de Liga en el subgrupo B del Grupo IV de División de Honor Juvenil, disputado a puerta cerrada en el Enrique Puga.