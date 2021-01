El Córdoba CF se queda sin premio ante el Sevilla (1-2)

Sin premio final. El Córdoba, que completó uno de los mejores encuentros de esta temporada, mereció mejor suerte ante un Sevilla que se llevó los tres puntos de la Ciudad Deportiva con un tanto de Darío en la recta final del partido. Tras este revés ante el líder, los blanquiverdes, a expensas de que se cierre este domingo la jornada en el subgrupo B del Grupo IV de División de Honor Juvenil, están sextos con 16 puntos, igualados con un Castilleja que es quinto y que pelearía ahora mismo en la segunda fase por el título y no por la permanencia como harían los cordobesistas.

Tras aplazarse la cita ante el Calavera por las restricciones de movilidad establecidas por la Junta de Andalucía, el Córdoba retomaba la competición con un duelo de altura ante un poderoso Sevilla que sólo ha cedido un partido. Los hispalenses, muy pronto, se adelantaron en un error local que aprovechó Alexandro. A pesar del 0-1, los cordobesistas no se amilanaron y se metieron de nuevo en el choque gracias al gol de Rubén Calzado. Tras el 1-1, la buena presión local impidió que los sevillistas se encontrasen cómodos en la Ciudad Deportiva.

En la segunda mitad, el partido siguió bajo el mismo patrón. Intensidad y mucha presión. Con la moral elevada por estar plantando cara al poderoso Sevilla, José Ángel Garrido refrescó el centro del campo con la entrada de Álvaro Gómez por Raúl Mesa. Incluso hubo ocasiones de Rubén Calzado, Javi Feria y Tate para desnivelar el marcador, pero no estuvieron atinados de cara a puerta.

Ante la gran solidez defensiva de los cordobesistas, los sevillistas se mantuvieron a raya y no crearon gran peligro a Christian. No obstante, a seis minutos del final del duelo, en una dudosa falta señalada por el colegiado, Darío puso el 1-2 y dejó sin premio el gran trabajo realizado por los de José Ángel Garrido, que no merecieron tanto castigo ante un sólido líder.

Ficha técnica

1 - Córdoba: Christian; Ángel Lara, Óscar, Pepelu, Baeza (Ale, 85'); Raúl Mesa (Álvaro Gómez, 55'), Javi Feria, Kike Llamas; Rubén Calzado (Salvi, 74'), Juan Ignacio (Pirri, 74') y Tate.

2 - Sevilla: Matías; Mancheño, Sergio (Agustín, 46'), Darío, Kike, Lulo (Álvaro, 89'), Arcos, Manu (Johan, 64'), Diego Talaverón (Marcelo, 89'), Alexandro (Ismael, 64') y Antoñito.

Goles: 0-1 (11') Alexandro. 1-1 (30') Rubén Calzado. 1-2 (86') Darío.

Árbitro: Pérez Guerrero. Amonestó con cartulina amarilla a los locales Rubén Calzado, Javi Feria, Christian y Ale, y a los visitantes Sergio, Johan, Ismael y Matías. Expulsó por doble amarilla al técnico local, José Ángel Garrido (89').

Incidencias: Partido correspondiente a la decimosexta jornada de Liga en el subgrupo B del Grupo IV de División de Honor Juvenil, disputado a puerta cerrada en la Ciudad Deportiva.