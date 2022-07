Sebastián del Rey: "Nuestra hoja de ruta era acercarnos al deporte de élite"

Hace dos años decidieron Adeba y Maristas unirse para consolidar un equipo referente de Córdoba en el baloncesto femenino. Sebastián del Rey es el presidente del Milar Córdoba BF, un club que ha crecido a pasos agigantados y que ya está en Liga Femenina Challenge tras permutar la plaza esta semana con el Ramón y Cajal granadino. "La gente nos animó y teníamos un feedback positivo de los demás clubes, de los agentes...", reconoce la cara más visible de este proyecto a el Día. Además, añade que "nosotros si nos subíamos a este barco, era para no renunciar a nada y acercarnos al deporte de élite".

-¿Cómo surge la permuta de plaza con Raca?

-Al igual que el año pasado, nosotros estudiábamos el poder aprovechar una oportunidad porque a nivel de gestión y demás en la ciudad, tanto las ayudas como la difusión, es mucho más potente la Liga Challenge e igual que el año pasado presentamos el aval y la inscripción por si en algún momento alguno de los equipos no cumplía con los requisitos, como ha pasado en alguna que otra ocasión. Ya el año pasado nos indicaron que Raca podía tener problemas con el patrocinador principal, pero en el último momento pudo salir. Este año, igual. La gente nos animó y teníamos un feedback positivo de los demás clubes, de los agentes… se nos animaba a hacer lo mismo. En ese momento, salió la duda de Raca. Incluso preguntamos si algún otro equipo tenía dudas de poder seguir con la competición, pero Raca tenía dificultades y que podía estudiar la permuta de plaza para salir en Liga Femenina 2.

-¿Da vértigo el seguir dando pasos hacia adelante tras dos años de proyecto en crecimiento?

-Sí, siempre. Creo que son pasos en los niveles deportivos y competitivos que estamos que creo que es normal que den vértigo. No dejan de ser saltos a lo desconocido y que requieren de mucho esfuerzo. Intentamos compensar este objetivo, consolidando la estructura, tomando mucho conocimiento de las categorías y de los rivales y de todas las obligaciones y condiciones que requieren las categorías superiores para que estos pasos sean firmes. Intentar dejar el mejor margen a la suerte, a la casualidad y basándonos en un trabajo profesional.

-¿Es mucho el cambio de LF2 a LFChallenge?

-Nosotros mantenemos muchas conversaciones con representantes, con clubes de estas categorías e incluso con técnicos para ver un poco la diferencia real que hay entre LF2 y LFChallenge, pero no olvidemos que estos equipos estaban en la misma categoría hace dos años. Entonces el nivel deportivo es un poco más elevado, las jugadoras se acercan más a lo profesional y muchas son ya profesionales, lo que requiere más sesiones de entrenamiento, más calidad en la estructura a nivel de preparación física, de fisioterapeutas... Es una categoría en la que se encuentran equipos a nivel competitivo por encima a los que hemos tenido arriba en la LF2.

-Se nota menos el salto de categoría a nivel de viajes, ¿no?

-Te diría que incluso se hace algún kilómetro menos y con mejores comunicaciones. Viajamos tres veces a Cataluña, creo que hay tres partidos en Madrid... A pesar de que los kilómetros sean parecidos, las comunicaciones son mejores. Tras pasar una temporada complicada a nivel de logística, de requerimientos de la Federación Española, de kilómetros, pues ha disminuido el miedo a dar ese paso porque no deja de ser una categoría a nivel logístico muy muy parecida a la que acabamos de terminar. En el momento que hemos conseguido indicaciones de entidades y patrocinadores, a otros niveles no nos produce ese miedo porque venimos de una temporada muy dura en cuanto a desplazamientos y requerimientos de la competición.

-¿Cómo será el presupuesto para esta temporada? ¿Se parecerá al de esta campaña?

-No, no, ni mucho menos. Los primeros pasos que se dieron antes de tomar la decisión de llegar a esta competición es saber si realmente podíamos acceder a un presupuesto de mínimos y no lanzarnos al vacío. Lo primero fue contactar con los patrocinadores principales, Milar y Deza, y no hemos dejado de incorporar empresas que con pequeñas aportaciones van consolidando el proyecto. A ello se suma el paso importante que se da al pasar a la élite, porque las ayudas más importantes de ciudad, de Diputación y de Junta Andalucía empiezan a tomar relativa importancia a partir de la Challenge. El presupuesto puede ser un 60-70% superior al de la temporada pasada.

-Ahora las subvenciones son mayores en LFChallenge.

-Sí, ahora las subvenciones ya pasan a ser nominativas, a colaboraciones con clubes de élite y que pueden empujar el proyecto hacia adelante. A día de hoy, casi con menos esfuerzo en búsqueda de apoyo, nos plantamos con mucha más presupuesto. Esto nos anima a seguir incorporando empresas y entidades al proyecto para que este presupuesto de mínimos nos haga ir creciendo y no renunciar a nada. El primer objetivo sería mantenernos en la competición, pero nosotros no vamos a dejar de trabajar como hicimos el año pasado. Mientras más alto sea el objetivo, más fácil será la competición.

-¿Qué tipo de proyecto quiere llevar a cabo en LFChallenge?

-Una vez que tenemos la plaza, estamos viendo la realidad. Tenemos que analizar el cuerpo técnico, las jugadoras que han estado la temporada pasada y hay condicionantes bastantes estrictos en cuanto a un cupo, porque en esta categoría tiene que tener dos jugadores nacionales y de formación siempre en pista. Hay muchos factores que condicionan la formación de la plantilla en esta categoría. Evidentemente, necesitamos sumarlo ahora con talento y experiencia en la competición. Queremos dejar el menos margen posible a la suerte y no abordar una liga profesional sin tener claro que necesitamos jugadoras con experiencia que se suman a jugadoras que tan bien lo hicieron la temporada pasada.

-Toca dar un paso más allá del producto cordobés para confeccionar la plantilla.

-Claro. No olvidemos en que vamos a entrar a una categoría en el que Andalucía no está participando a este nivel. Es muy importante seguir formando a las jugadoras de Córdoba, seguir contando con ellas, pero evidentemente necesitamos refuerzos.

-Cuando surge el proyecto hace dos temporadas, se imaginaba este momento o va más rápido de lo previsto.

-Nuestra hoja de ruta teníamos claro que era acercarnos a la élite del baloncesto femenino. Córdoba tiene un momento espectacular en cuanto a deporte de formación, como lo ha demostrado Cordobasket. A nivel de talento, Córdoba sigue creciendo muchísimo. Se generaron más equipos femeninos en categoría sénior y de ahí tiene que venir el talento. Nosotros si nos subíamos a este barco, era para no renunciar a nada y acercarnos al deporte de élite. Quizás el trabajo realizado, en el que se ha acertado en decisiones de esta temporada, nos ha servido para dar el paso, quizás muy rápido, pero viene de la reflexión, del trabajo y esperamos que no sea una aventura ni un salto al vacío.

-Tras la unión en categoría femenina de Adeba y Maristas, ahora surge un proyecto en el lado masculino con Ciudad de Córdoba y El Carmen, ¿cómo lo ve?

-Nosotros cualquier proyecto que nazca con la intención de sumar al baloncesto masculino e intentar dar el salto nivel que requiere, la vamos a ver siempre bien. Si es verdad que creo que faltan flecos. Creo que en este mismo año, donde este proyecto ha intentado dar un salto a la Plata desde arriba sin pasar por las categorías inferiores, lleva al proyecto a participar la próxima temporada con otros cinco equipos de Córdoba. Evidentemente, Córdoba lo necesita y nosotros venimos de hacerlo en categoría femenina, pero quizás necesita una reflexión un poco más profunda.

-La idea es seguir manteniendo el Colegio Cervantes como sede del equipo.

-Es una de las dudas que nos genera la competición. La normativa es muy estricta en cuanto a marcadores electrónicos, grabaciones de televisión, aforo, vestuarios..., pero la primera intención es mantener el Colegio Cervantes como instalación de juego. Es importante mantener el clima generado, importante tener que los equipos de la base puedan hacer un seguimiento de las jugadoras en los entrenamientos, pero sería un año como excepción y tendríamos que pasar al año siguiente a una instalación superior.

-Hace falta también que se involucre Córdoba en el proyecto, ¿no?

-Creo que está claro. Estamos terminando con las excusas que nos apartaban o alejaban del apoyo de algunas instituciones o empresas importantes de la ciudad. Da un poco de vértigo el haber tocado puertas de empresas que podemos conocer, pero que ni siquiera contemplan el apoyo a un proyecto a nivel nacional y de deporte femenino. Nos tenemos que enfocar en las que sí nos ayudan y nos están impulsando. El deporte es un producto interesante para invertir, tanto a nivel de salud, competitivo, de afición, pero queda un trabajo importante por hacer.

-¿Qué mensaje le manda a la afición del baloncesto en Córdoba?

-Nosotros nos gustaría que conociesen que existe un proyecto en la ciudad que tiene un nivel deportivo muy alto y nos hemos convertido en uno de los dos referentes del baloncesto femenino andaluz. La categoría y el talento de las jugadoras que vienen es importante porque pasarán jugadoras internacionales, que han competido a nivel de Eurocup con sus respectivos países. Creemos que es una categoría atractiva para que cojan a sus hijos y les ofrezcan como alternativa de ocio una visita a nuestra instalación, y que disfruten con nuestras chicas de los partidos de cada jornada.