El Salerm Puente Genil remonta 'in extremis' para superar al Xerez CD

El Salerm Puente Genil se impuso el Xerez CD en un duelo intenso y de alto voltaje, especialmente en el tramo final. En el primer partido del año para ambos conjuntos, con el que arrancaba la segunda vuelta en el Grupo X de Tercera Federación, los pontanos, que se colocan cuartos en la clasificación, se reencontraron con el triunfo tras cerrar 2022 con un empate ante el líder, el Córdoba B. Ya son nueve citas seguidas sin perder las que suman los de Juanmi Puentenueva, que se mantienen una jornada más en puestos de play off de ascenso a Segunda RFEF.

De salida, el choque arrancó con los dos equipos tratando de hacerse con la posesión del esférico para superar las líneas de presión del adversario. La primera ocasión clara llegó a los siete minutos y fue para el Xerez CD. Fue a balón parado, con una falta lateral que Dámaso cabeceó con intención, pero el esférico salió junto al poste.

El Salerm, no obstante, replicó de inmediato. Salva Vegas filtró un gran pase para un Alan Araiza que, con todo a favor ante el cancerbero, vio como un defensor se interpuso en su definición. El encuentro no tenía un patrón claro de dominio. Los pontanenses trataban de rasear frente a un rival bien plantado que recuperaba con rapidez, aunque no concretaba sus acercamientos.

Sin embargo, las cosas cambiaron con el primer gol local. Era el minuto 21 cuando una falta botada por Yona la cabeceó brillantemente Salva Vegas al fondo de la red. El tanto trastocó los planes de los jerezanos, que acusaron el gol encajado, al tiempo que los rojinegros se manejaban con más comodidad, en una primera parte cada vez más tediosa y con escasísimas oportunidades de gol. Dos faltas botadas por Álvaro sin demasiado peligro pusieron el punto y final a un primer tiempo muy poco vistoso.

Tras el paso por los vestuarios, de nuevo cambió la decoración del encuentro y fueron los azulinos los que asestaron un duro golpe a los pontanenses con dos goles en dos minutos. Primera fue Iván Navarro el que remataba a placer, en segunda instancia, un pase de Cascajo para igualar, y, acto seguido, un servicio de Joselito lo alojaba el propio Cascajo en la red para impotencia de los jugadores locales y desolación de la afición del Salerm.

La desconexion local fue absoluta y ahí el Xerez CD pescó en aguas revueltas creciendo en su juego. Álvaro estuvo a punto de lograr el tercero con un remate que salió rozando el larguero y, poco después, Cascajo lo logró, aunque el gol fue anulado por fuera de juego. La lluvia comenzó a arreciar, y aunque Puentenueva metió pólvora en ataque con Amin y Giráldez, los rojinegros se mostraban irreconocibles, no generaban oportunidades ni daban sensación de peligro.

Roja a Yona y penalti a favor del Salerm

Pero en un chispazo, el Salerm se metió en el partido, con una buena acción elaborada, con un centro de Giráldez y un cabezazo de Salva Vegas para situar el 2-2. El encuentro ganó en intensidad y emoción. Juanfran buscó el tercer gol local, pero fue desbaratado por César. Ya en la recta final llegó la rigurosa expulsión de Yona y el cambio de Salva Vegas puso otra piedra en el camino del equipo local.

No obstante, en el último minuto, el árbitro vio un derribo a Giráldez dentro del área y decretó una pena máxima que Juanfran transformó para dejar el 3-2 definitivo. Los tres puntos se quedaron en el Manuel Polinario y el Salerm, tras nueve citas seguidas sin perder, se mantiene en la zona noble de la clasificación del Grupo X de Tercera Federación.