El Salerm Puente Genil y el Xerez DFC firman tablas en un duelo vibrante

El Salerm Puente Genil y el Xerez DFC se repartieron los puntos en el primer partido de la segunda vuelta disputado en el Manuel Polinario, un encuentro que fue emocionante, intenso, disputado y vistoso. Con esta igualada, los pontanenses, tras el triunfo de la anterior cita ante el Bollullos, se mantienen fuera de los puestos de play off de ascenso a Segunda RFEF.

El encuentro comenzó con mucho ritmo e intensidad por parte de los dos equipos, pero fueron los de Puente Genil los que golpearon en su primera llegada, tras un saque de esquina botado por Mario Ruiz que Jairo Morillas remató al fondo de la red. El tanto motivó la reacción del equipo visitante, que se hizo dueño de la posesión del balón, aunque sin superar a un Salerm que salió a la contra buscando el segundo.

Alan Araiza, tras una gran jugada colectiva, estuvo cerca del 2-0, aunque los jerezanos también rondaron el empate tras un centro de Carri al que Pablo no llegó en boca de gol. El partido estaba muy bonito, siendo los locales quienes pudieron ampliar su renta con un remate a la media vuelta y dentro del área de Guichard, que salió rozando el larguero.

Sin embargo, el Xerez DFC también llegaba con peligro y antes de la media hora encontró el premio del gol. Pepe Rincón aprovechó un gran pase en profundidad para ganarle la espalda a la defensa pontanesa. El rápido atacante controló a la perfección y remató cruzado para ponérsela imposible a César. El 1-1 dio una pequeña tregua a los dos equipos, pero fue en el tramo final cuando los de Puentenueva redoblaron su empuje para tratar de desnivelar la balanza.

Salva Vegas, con un remate ajustado al palo, y Guichard, con un derechazo que sacó Matías, pusieron a los visitantes sobre aviso antes de unos últimos instantes de asedio local en los que los de Puente Genil disfrutaron de hasta tres ocasiones consecutivas para perforar el marco rival, sin que el balón traspasase la línea de gol.

Tras el paso por los vestuarios, el arranque volvió a ser un duelo de poder a poder con intercambio de golpes. Carri lo probó con un derechazo desviado antes de que Guichard rematara fuera por muy poco un medido centro de Salva Vegas. Tampoco Beto acertó a meter la bota antes de un delicioso control de Araiza que no aprovechó Jairo Morillas.

El partido no tenía pronóstico definido y se iba a decidir por detalles. Con el paso de los minutos los dos equipos contemporizaron, se abrieron espacios y se la jugaron en el tramo final, aunque el marcador ya no se movió y acabó con un reparto de puntos que deja al Salerm Puente Genil fuera de los puestos de play off de ascenso y a un Xerez DFC que también se queda a las puertas de la zona de privilegio.