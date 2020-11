El Salerm Puente Genil y el Pozoblanco firman un empate (0-0) que no contenta a ninguno

Salerm Puente Genil y Pozoblanco firmaron un empate insuficiente para las aspiraciones de ambos en el derbi provincial que les enfrentó en el Estadio Manuel Polinario, un encuentro intenso y bastante disputado, donde faltaron los goles, a pesar de que los dos equipos tuvieron claras oportunidades de gol ante las porterías rivales.

Desde el comienzo el equipo pontanés se hizo con la posesión del esférico, aunque enfrente, un ordenado cuadro pozoalbense presionaba arriba la salida de balón, impediendo a los de Diego Caro desarrollar con comodidad su fútbol habitual. La primera ocasión clara fue para los visitantes, tras un error defensivo del Salerm que el incisivo Brian Triviño estuvo a punto de aprovechar, aunque enfrente se topó con Cristian Agredano que desbarató el peligro.

Antes del cuarto de hora, de nuevo Armengol, uno de los mejores jugadores del partido, probó nuevamente al cancerbero local con un libre directo ajustado a la cepa del poste que de nuevo sacó el meta del Salerm. No obstante, y a pesar de los peligrosos acercamientos del Pozoblanco, los locales respondieron con un balón en profundidad que no pudo definir Ezequiel Lamarca y un par de internadas de Gato y Salva Vegas por la banda derecha que no encontraron rematador.

Con el paso de los minutos el duelo seguía parejo y equilibrado, aunque fue nuevamente el cuadro de Emilio Fajardo el que tuvo la ocasión más clara del tramo final del primer acto con un potente disparo de David España que se marchó cerquita de la escuadra.

Ya en la segunda parte, el Salerm se vio obligado a exponer más y desde los primeros instantes le metió más intensidad, velocidad y mordiente ofensiva a su juego, aunque el Pozoblanco ni perdió el orden ni se descompuso aguantando las acometidas de su rival. Los rojinegros comenzaron a cargar más el juego por la banda derecha, donde Gato encontraba opciones para poner buenos centros al área, pero el desacierto de la delantera local y el buen hacer de la zaga pozoalbense impedían el tanto de los de Puente Genil.

En el minuto 65 el Salerm tuvo la oportunidad más clara para batir a De la Fuente, con una jugada bien trenzada por la derecha y centro de Migue García al área que Ezequiel Lamarca cabeceó al poste. Y poco después los pontanenses la tuvieron de nuevo por medio Lamarca, en otra jugada similar que el delantero cordobés no pudo convertir.

Pasaban los minutos y el desgaste físico comenzaba a hacer mella, abriéndose más espacios que dibujaban un partido roto entre dos equipos a los que la igualada no les valía. En el tramo final, el camerunés Chenkam pudo adelantar a los suyos, pero su remate mordido fue a las manos de De la Fuente, mientras que el Pozoblanco también tuvo la suya para ganar, en una buena acción individual de Brian Triviño con remate desviado con la derecha tras superar a dos defensores.

Ya en los últimos instantes, el Salerm insistió para tratar de encontrar el gol de la victoria, pero los visitantes se defendieron muy bien neutralizando cualquier opción de triunfo local, dejando de esta forma un empate agridulce que, si bien puede considerarse justo para lo visto sobre el césped, no le vale ni a los de Puente Genil en sus aspiraciones de reengancharse a los puestos de cabeza, ni a los de Pozoblanco en su deseo de abandonar la zona baja de la tabla.

Ficha técnica

0 - Salerm Puente Genil: Cristian; Siles, Núñez (Edu Chía 45'), Manolo Cano, Carmona, Yona (Christian López 59') (Félix Chenkam 71'), Germán, Migue García, Gato, Salva Vegas (Iván Henares 80') y Ezequiel Lamarca.

0 - CD Pozoblanco: De la Fuente; Cancelo, Ángel García, Rafa, Santacruz, León (Iván 80'), Armengol (Medina 80'), Iniesta, Brian Triviño (Valentín 85'), David España (Zara 72') y Morillo (Carlos Moreno 61').

Árbitro: Naranjo Marín (sevillano). Amonestó por los locales a Núñez y Christian López y por los visitantes a Rafa, Cancelo y De la Fuente, además de al segundo entrenador.

Incidencias: Partido de la séptima jornada de liga, disputado en el Manuel Polinario de Puente Genil, a puerta cerrada.