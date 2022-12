El derbi entre el Salerm Puente Genil y el Córdoba B marca una jornada esperanzadora en Tercera RFEF

La decimoquinta jornada del Grupo X de Tercera Federación arranca este fin de semana y los cinco equipos cordobeses que la compiten la afrontan con la intención de llevarse las mejores sensaciones en el que será el último partido de 2022 para cada uno de ellos. El choque más destacado es el que enfrenta al Salerm Puente Genil ante el Córdoba B; mientras que el Ciudad de Lucena y el Pozoblanco tendrán que jugar como visitantes y el Atlético Espeleño cerrará el año en casa.

El derbi cordobés entre el cuadro pontanés y el filial del Córdoba CF se disputará este domingo (Manuel Polinario, 12:00) y se presenta como el partidazo de la jornada. Y es que, más allá de que se trate de un derbi provincial, el Salerm Puente Genil arrastra siete jornadas sin perder y llega de vencer en casa del Ciudad de Lucena (0-1), por lo que busca aprovechar su dinámica para medirse a un conjunto cordobesista que es el rival a batir de la categoría, pues solo ha perdido un partido de 14 jugados.

Los blanquiverdes son actualmente los líderes del grupo con 29 puntos y la semana pasada volvieron a la senda de la victoria al vencer al Atlético Espeleño en El Arcángel (4-2), aunque no podrán contar ni con el lesionado de larga duración Manolillo, ni con Fer Romero por sanción. Por tanto, los de Diego Caro quieren cerrar el año siendo los máximos candidatos al ascenso ante un cuadro de Juanmi Puentenueva que cuenta con todos sus jugadores disponibles para intentar dar la sorpresa.

Antes de este apasionante choque, el cuadro cordobés que inaugurará la jornada será el Ciudad de Lucena, que visita este sábado al Ceuta B (José Martínez Pirri, 16:00). Los celestes afrontan este duelo como un nuevo reto después de que los hermanos Carrasco dejaran el banquillo del cuadro de la Subbética al perder la semana pasada ante el Salerm Puente Genil. Ahora, Rafael Carrillo Falete espera estrenarse con victoria en su debut como entrenador al mando de un conjunto lucentino necesitado de puntos.

Y es que, el Ciudad de Lucena es noveno con 19 puntos logrados y quiere aprovecharse de un filial del Ceuta que es decimosegundo con 15 puntos y que arrastra tres derrotas consecutivas para volver a la senda del triunfo acabar 2022 con buenas sensaciones y cerca del play off de ascenso. Sin embargo, para ello no estarán en el conjunto lucentino ni Antonio Jesús por sanción, ni Viedma, Manu Miquel ni Chucky Pierce por lesión.

El Pozoblanco también despedirá el año lejos de su feudo, pues los de Antonio Jesús Cobos visitan este domingo al Conil (Municipal Antonio Pérez Ureba, 12:00). El conjunto vallesano llega a este encuentro en un estado de forma formidable: quinto clasificado con un total de 23 puntos y con cuatro victorias logradas en los último cinco partidos, la más reciente ante el Bollullos el pasado domingo (1-0).

Es por eso que quiere no cortar la racha y aferrarse en los puestos de play off de ascenso, aunque visita un estadio en el que todavía nadie ha sido capaz de ganar en lo que va de campeonato. El Conil es un rival muy fuerte en casa, pues, aunque llega de perder ante el Xerez CD (1-0), como local ha conseguido sumar 15 puntos de 21 disputados. Es por eso que no será un partido fácil, y más cuando Cobos cuenta con las bajas de Aythami y Manu Moya por sanción; Valentín, David García y Agus por lesión y la duda de Carlos Moreno.

Por su parte, el Atlético Espeleño cerrará un 2022 para el recuerdo en casa, donde recibirá este domingo al Xerez CD (Municipal de Espiel, 12:00). Los de Juan Carlos Quero no tiene opciones de terminar el año fuera de los puestos de descenso, ya que son últimos con nueve puntos y la permanencia se les queda a cinco. Sin embargo, un triunfo ante el cuadro xerecista les daría ánimos para afrontar lo que queda de liga y de asentar la buena imagen dada en la segunda parte la semana pasada ante el Córdoba B en El Arcángel pese a la derrota.

El triunfo no será nada fácil, pues el Xerez CD tiene la oportunidad de colarse en esos ansiados puestos de la liguilla de ascenso que están a solo tres puntos, pues los gaditanos son séptimos con 20 y, además, llegan de vencer al Conil la pasada jornada. El Espeleño, aunque llega motivado y sin nada que perder, hará frente a este importante encuentro con las bajas de Santa Cruz, Guille, Nacho, Galisteo, Recio y Manolo; y la duda de Figueroa.