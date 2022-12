Falete vuelve a Lucena "ilusionado": "Hay tiempo para aspirar a lo máximo"

Con ilusión por colocar al Ciudad de Lucena donde esperar estar, Rafael Carrillo Falete se ha presentado como nuevo técnico del Ciudad de Lucena con la misión de "recuperar la confianza" de los jugadores y la afición para seguir mirando hacia los objetivos ambiciosos que el club se marcó al principio de la temporada.

Acompañado de Juani Cantero, el responsable de la parcela deportiva del club, Falete se mostró "súper ilusionado de volver a un club que siempre me ha tratado muy bien y siempre me ha considerado parte de él". "Son muchos los años que nos unen, tanto de jugador como de entrenador y en diversas etapas. Siempre hemos tenido buenos resultados", recordó.

No obstante, Falete es consciente de que en esta ocasión la situación es distinta. "Ya hay una plantilla hecha y acostumbrada a un tipo de trabajo, y tendremos que buscar el máximo rendimiento a corto plazo para recobrar la confianza, que es lo más importante ahora mismo. Lo más importante que le he comentado a los jugadores es que debemos crecer en confianza. Es lógico que ahora haya algo de incertidumbre pero eso se cambia rápido", aseguró.

Cuestionado por su opinión sobre la plantilla, Falete aseguró que "hay jugadores de calidad suficiente, aunque es cierto que la plantilla es corta". "Tenemos la desgracia de que tenemos un partido más con pocos efectivos, pero luego llega el parón y podremos compensar la plantilla y hacerla más competitiva", explicó.

En cuanto a las necesidades de refuerzos, el técnico cordobés no quiso adelantar demasiado: "Tenemos que valorar todavía lo que necesitamos. Hay que ver el rendimiento de los jugadores y en las navidades tendremos tiempo para valorar los aspectos deportivos y humanos de cada jugador. Intentaremos hacer un Ciudad de Lucena muy competitivo".

Lo que sí reconoció el técnico es que "ahora mismo hay pocos efectivos, entre lesionados e incluso sancionados, y no hay lo que me gustaría para competir como yo quisiera el fin de semana". Con todo, irán a Ceuta a ganar al filial caballa: "Con lo que hay vamos a competir, pero mi ideal de juego conlleva ciertos aspectos que en esta plantilla no existen. Pero lo que vamos a planificar a partir de ahora irá en eso, en base a las carencias que tenemos y al estilo de juego que queremos tener".

Falete no quiso marcarse un objetivo a largo plazo y piensa en que su equipo cambie desde el primer día y mejore para encontrar los resultados deseados: "Mi objetivo es sacar el máximo rendimiento a los jugadores en cada partido. Nuestra intención es hacer al equipo lo más competitivo posible para pelear por todo. La distancia es grande, pero todavía queda una segunda vuelta y muchos puntos en juego, con enfrentamientos directos. Hay margen suficiente para aspirar a lo máximo".