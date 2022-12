Un efectivo Córdoba B se lleva el derbi ante un incansable Atlético Espeleño

El Córdoba B sufrió de lo lindo para llevarse tres puntos muy valiosos en el derbi cordobés ante el Atlético Espeleño. El Arcángel fue testigo de un duelo que parecía controlar los de Diego Caro al marcharse al descanso con un 3-0 a favor. Sin embargo, el cuadro rojillo, pese a que está en descenso con nueve puntos, supo manejar la segunda mitad y apretarle hasta el tiempo de descuento a todo un líder del Grupo X que volvió a la senda de la victoria y que es primero con 29 puntos.

Y eso que los de Juan Carlos Quero salieron al feudo blanquiverde muy motivados y con ganas de dar la sorpresa. Por eso empezaron jugando de tú a tú al líder, con el apoyo de mucha afición desplazada hasta la capital cordobesa. Aunque los cordobesistas iniciaron el choque con ímpetu desde el arranque como viene siendo habitual, fue el cuadro del Valle del Guadiato quien más presionó sobre la portería contraria, pues tuvo varias llegadas claras, aunque en fuera de juego.

Sin embargo, cuando mejor estaba el cuadro visitante, Juanma Bernal le asestó a los ocho minutos de partido un golpe inesperado. El delantero internó con maestría en el área rival y se sacó un disparo potente que rebotó en un zaguero del Espeleño haciendo que el balón adquiriera una parábola imposible de detener para Gonzalo. Tres minutos después, otra vez Juanma Bernal encontró el espacio para plantarse solo ante la meta de los de Espiel y en su regate al portero, cayó derribado y el colegiado señaló la pena máxima.

El propio Juanma Bernal fue el encargado de convertirlo colocando el esférico en la escuadra desde los once metros. Doblete personal y un 2-0 muy importante para un Córdoba B que se estaba encontrando al equipo que más serio ha salido a El Arcángel hasta la fecha en lo que va de temporada. Y eso que Turmo primero y luego Fer Romero estuvieron muy cerca de hacer el tercero, pero se toparon con un atento Gonzalo.

Una volea potente de Polaco avisó a los cordobesistas de las intenciones de los de Quero, aunque no iban a ser suficientes para frenar la maquinaria de los de Diego Caro que, cuando se pone a funcionar, es imparable. Y es que, en el 26', Turmo exigió un paradón a Gonzalo, pero el rechace le cayó en los pies a Juanma Bernal, quien no falló para firmar su particular hat trick y dejar el encuentro prácticamente sentenciado.

El filial del Córdoba CF dominaba el choque sin prisa y durmió el encuentro hasta llegar al tiempo de descanso. Al arranque de la segunda parte, el guion fue similar pese a que el Atlético Espeleño apretaba a base de orgullo. Quero intentó revolucionar el partido con las sustituciones y por medio de la presión alta. El técnico lo consiguió, pero porque Álex Molina sorprendió desde su campo -unos 50 metros- a Lluís Tarrés con un disparo lejano cuando corría el 71' de juego.

Tras este golazo de la jornada, los de Espiel se vinieron muy arriba, pues, pese al resultado en contra, tenían el control del esférico en una segunda mitad que estaba siendo tan igualada que, minutos más tarde, Juan Andrés fue derribado dentro del área por Carlos Dorado y el penalti lo transformó el propio delantero rojillo. Restaban menos de diez minutos al encuentro y el Espeleño iba con todo arriba asediando la meta de Lluís Tarrés.

En los cinco minutos de añadido se le vino todo abajo a un cuadro visitante que estaba mucho más metido en el partido cuando Adri Ruiz se desenvolvió muy bien al borde pero dentro del área rojilla y fue derribado por un defensor. La pena máxima la convirtió con convicción Joaquín, que decantó el triunfo para que el Córdoba B sigue siendo el principal candidato al ascenso directo, mientras que el Atlético Espeleño cayó con mucho orgullo en El Arcángel.