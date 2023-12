Rubén Navas regresa a un Ciudad de Lucena que rescinde a José Marín

El Ciudad de Lucena se mueve de nuevo en el mercado tras la llegada de David Castro. El club celeste, que rescindió "de mutuo acuerdo" el contrato a José Marín, hizo oficial este jueves el regreso de Rubén Navas, que procede de la Penya Independent de Segunda RFEF y que ya formó parte de la plantilla aracelitana durante dos temporadas (21-22 y 22-23).

"Rubén Navas, calidad y desborde para el ataque celeste". De esta manera, el Ciudad de Lucena comunicaba el regreso del extremo cordobés. Tras su paso por la cantera del Sevilla, llegó en verano de 2021 a la entidad lucentina, con la que estuvo dos cursos. En el primero disputó 16 partidos y anotó dos goles y en el segundo, el del ejercicio pasado, contó con 32 encuentros y marcó también dos tantos.

Este pasado verano, Rubén Navas se comprometió con el Penya Independent, equipo que milita en el Grupo 3 de Segunda Federación. Los insulares, decimoséptimos con apenas 11 puntos, anunciaron este pasado lunes a través de sus redes sociales la finalización del contrato del extremo cordobés, que contó con 325 minutos en 13 encuentros.

Ahora Rubén Navas regresa al Ciudad de Lucena. A sus 21 años, el extremo cordobés expuso que vuelve a la que considera su "casa". "La verdad es que estoy muy contento con el fichaje porque todo ha sido muy rápido y todo lo han puesto muy fácil. Estoy con muchísimas ganas de llegar, conocer al grupo y ponerme a trabajar", comentó.

"La verdad es que espero que esta segunda etapa sea tan casi tan bonita como la primera. No tengo ninguna duda porque viendo el grupo y la situación que llevan en la liga seguro que todo sale perfecto", indicó Rubén Navas. Además, añadió que "Lucena fue un sitio donde siempre fue feliz y para dar un buen nivel de fútbol hay que recuperar la felicidad y confianza, y aquí no me faltarán ninguna de las dos cosas".

Rubén Navas es la segunda incorporación que realiza el Ciudad de Lucena tras el fichaje de David Castro, que ya debutó a las órdenes de Rafael Carrillo Falete. Por otro lado, el club aracelitano rescindió "de mutuo acuerdo" el contrato con un José Marín que llegó este pasado verano y que apenas contó con 36 minutos en cuatro partidos en lo que se lleva de competición en el Grupo X de Tercera RFEF, categoría en la que los celestes, que juegan este sábado ante el Ceuta B (Ciudad de Lucena, 17:00), marchan líderes.