Rafael Carrillo, 'Falete': "El objetivo es llegar al domingo en las mejores condiciones"

Rafael Carrillo, Falete, arranca una nueva temporada en un Ciudad de Lucena que tiene el objetivo "de estar lo más arriba posible". Ese es el reto de un club aracelitano que debe ir "creciendo en función de lo que vayamos mostrando en la competición". El técnico cordobés señala a el Día que intentará que "el equipo responda y consiga su mejor nivel" en una temporada en la que espera que sean los equipos cordobeses los que puedan "estar en la posición de ascenso".

–¿Qué balance hace de esta pretemporada del Ciudad de Lucena?

–La verdad es que el balance es positivo, teniendo en cuenta que tienes un grupo totalmente nuevo, renovada la plantilla casi al 100% excepto cuatro o cinco efectivos, pues vas buscando que el equipo vaya cogiendo conceptos y haciendo trabajo físico y se vean los resultados poco a poco en los partidos de competición que tenemos en pretemporada. Hemos tenido la suerte de disputar la Copa RFAF y que nos permitió medirnos al Xerez CD, que es uno de los grandes favoritos del grupo y nos ha equilibrado un poco a nivel de potencial. Creo que el resultado es positivo y ya estamos con muchas ganas de que empiece la liga.

–¿Le trastocó mucho no seguir avanzando rondas en la Copa RFAF?

–Sí y no. Teníamos planteados dos planes. Uno era seguir, lo que nos conllevaba competir dos partidos fuertes entre semana y lo cual hubiese sido positivo para llegar a la competición en ese aspecto bien. Y el otro que hemos tenido que seguir era el de ir dosificando los esfuerzos e ir viendo rivales que nos podían hacer trabajar al máximo, y al final ha sido una parte positiva de la pretemporada con resultados más o menos favorables que nos permiten pensar que el trabajo se está haciendo bien.

–Plantilla prácticamente nueva una temporada más. ¿Está contento con lo que tiene?

–En principio, sí. Tenemos a lo que hemos podido llegar y lo que estábamos buscando dentro del margen económico. Es evidente que la plantilla se podía quedar mejor, pero con poco nivel de presupuesto el equipo se puede hipotecar por hacer más fichajes.

–¿Tiene la plantilla ya cerrada para esta campaña?

–No. Estamos pendiente de poder hacer alguna opción más y esperar que sea algo interesante y que se pueda sumar al proyecto.

–¿Cómo se presenta la primera jornada ante el Cartaya?

–Se presenta bien, con ganas de empezar a competir y ver el nivel de los rivales y comprobar que lo que se ha hecho en pretemporada nos ha servido para empezar a competir. En principio, la idea es que sí, y los resultados también lo pueden avalar, pero a la hora de la verdad, cuando empieza la competición, es cuando hay que demostrarlo.

–¿Cuál es el principal objetivo del Ciudad de Lucena para esta temporada?

–En principio el objetivo es intentar estar lo más alto posible, pero esos son objetivos del club. Es evidente que nuestro objetivo es intentar llegar el domingo en las mejores condiciones, competir bien e intentar ganar. Ese debe ser nuestro mensaje y nuestra idea de grupo y de equipo, y a partir de ahí, ir creciendo en función de lo que vayamos mostrando en la competición.

–El curso pasado cogió el testigo de los hermanos Carrasco casi a mitad de temporada y consiguió meter al equipo en play off con una plantilla corta. Se puede decir que fue un éxito con un final agridulce.

–Sí, por cómo se produjo la eliminación del play off. No merecimos ser eliminados y tuvimos la eliminatoria a favor faltando pocos minutos. Al final te sabe mal porque competiste durante la temporada bien para llegar a clasificarte y competiste bien durante la eliminatoria y no conseguiste pasar. Creo que es lo que más nos dolió en ese sentido, pero estoy muy satisfecho por el trabajo y el resultado que la plantilla dio.

–El Grupo X es exigente año tras año, pero a priori debe haber más potencial por ampliar la nómina a 18 equipos esta campaña.

–Evidentemente, sí. A parte de por los dos equipos que han bajado, el Utrera y el Xerez DFC, que son muy fuertes y otros equipos que siempre están ahí y que trabajan para eso, como son los casos del Salerm Puente Genil, el Xerez CD, el filial del Córdoba, el filial del Sevilla… equipos que van a trabajar mucho y bien para estar ahí arriba.

–Hay cinco equipos cordobeses en el Grupo X de Tercera RFEF, ¿es la hora de que alguno dé el salto a Segunda Federación?

–Ojalá. Creo que últimamente estamos en esa zona alta y eso dice el nivel de las plantillas y el potencial de los clubes. Lo más importante es que alguno de nosotros demos ese salto. Ojalá la temporada vaya bien y seamos los equipos cordobeses los que podamos estar en esa posibilidad de ascenso.

–¿Qué objetivo tiene Falete para esta temporada?

–Mi objetivo es el de siempre, el de intentar trabajar al máximo, que el equipo responda y consiga su mejor nivel y a partir de ahí competir en cada jornada, competir para conseguir el éxito en cada partido y colocarnos en una zona alta que permita al club y a nuestra ciudad seguir disfrutando del fútbol y de su equipo. Creo que es importante conseguir que nuestra afición se enganche y vibre con su equipo.

–Para conseguir el objetivo de este curso, un papel fundamental lo jugará el estadio Ciudad de Lucena.

–Sí. Nuestro estadio es especial. No solo por el apoyo de nuestra afición, si no por lo que es en sí el terreno de juego y las instalaciones. Tenemos la oportunidad de jugar en un estadio muy bonito y, además, con unas características propias de suelo sintético.

–¿Qué mensaje le mandaría a la afición del Ciudad de Lucena?

–A la afición le digo que sigan siempre disfrutando de su equipo, que apoyen al máximo porque por nuestra parte siempre vamos a dar la cara para sacar los resultados a favor. Queremos que ellos nos apoyen, que nos den ese aliento que nos permita dar algo más y que ojalá podamos enganchar a mayor número de aficionados y que puedan disfrutar al máximo con nosotros.