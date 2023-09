Diego Caro: "El objetivo del Córdoba B no es otro que el formativo"

Con un objetivo muy claro, "el formativo", Diego Caro afronta su tercera temporada al frente del Córdoba B. El de Villa del Río, con "un plantel muy rejuvenecido", indica a el Día que "nosotros, además el club así nos lo ha hecho saber, no vamos a mirar nada a nivel clasificatorio", que solo se mirará "a final de temporada". "Lo más importante es la formación y que puedan estar aptos para el primer equipo", señala el preparador cordobés.

–¿Qué balance hace de esta pretemporada?

–Una pretemporada típica de filial porque dimos muchos jugadores al primer equipo hasta que han ido llegando fichajes y completando plantilla. Ahora en los últimos partidos hemos tenido la totalidad de la plantilla y hemos podido competir un poquito más. Al principio trabajamos con juveniles y es bueno porque vamos conociendo a los chavales juveniles por si nos hacen falta a lo largo de la temporada, y ahora ya trabajando con los del filial. Estoy contento con el trabajo y actitud de los chavales y deseando que empiece la competición.

–Con un equipo renovado para este curso, ¿es un hándicap no poder contar con su plantilla al completo en pretemporada?

–Se hace más difícil porque al final el 70% de la plantilla es nueva. No es lo mismo tener un bloque, como puede pasar en otros equipos como el Salerm Puente Genil, a tener un equipo con muchos jugadores nuevos donde tienes que inculcarles metodología, modelo de juego y donde al final ellos deben coger lazos de unión en el juego, en el campo y fuera de él. Poco a poco, iremos consiguiéndolo y estoy convencido, como ha pasado en temporadas anteriores, que se hará un buen vestuario y será una familia.

–Muchos han entrenado con el primer equipo en pretemporada, eso es una ventaja para estos jugadores.

–Sin duda. Es para lo que estamos nosotros aquí. Somos un equipo dependiente y lo que queremos es que los chavales del filial estén en el primer equipo. Ese es el objetivo principal porque no tiene sentido un filial sin que los chavales no tengan opción de ayudar en los entrenamientos o que el míster, si lo cree conveniente, puedan participar en algún partido. No tendría sentido ninguno tener una cantera y un filial si no acercamos a los chavales al primer equipo.

–¿Qué le dice el plantel que tiene para esta temporada?

–Es cierto que la temporada anterior teníamos como objetivo meternos en play off. Nos lo impusimos después de que en nuestra primera temporada nos quedásemos a un gol de meternos en ese play off. Este año cambia el objetivo porque hemos cambiado el 70% de una plantilla que hemos rejuvenecido, que ya es difícil en un equipo filial. La dirección de cantera con la dirección deportiva han traído jugadores más jóvenes para tener más margen de maniobra con ellos y el objetivo no puede ser otro que el formativo e intentar acercar a los jugadores del filial al primer equipo. Formarlos, prepararlos y si el míster lo cree conveniente que sean usados en el primer equipo.

–Me habla de objetivo formativo, pero mirando al Grupo X el reto es pelear por lo máximo.

–Nosotros, además el club así nos lo ha hecho saber, no vamos a mirar nada a nivel clasificatorio. Evidentemente, la madurez de los jugadores y el crecimiento se hace compitiendo. Si tú no compites, es muy difícil que ese futbolista crezca. Es cierto que tenemos muchos jugadores recién salidos de juveniles, que tienen que ir madurando con el tiempo y no van a madurar en la primera jornada, que tendrán que ir creciendo a lo largo de la competición y no nos vamos a marcar nada a nivel clasificatorio. Cuando queden cinco, seis o siete jornadas, miraremos cómo estamos y si estamos décimos, buscaremos ser novenos; si estamos quintos, ser cuartos; y si estamos primeros, intentaremos mantener el primer puesto. El nivel clasificatorio solo lo miraremos a final de temporada, y antes lo único y exclusivo que tenemos que hacer es lo formativo y que los chavales compitan y estén aptos para el primer equipo.

–¿Cómo se presenta esta primera jornada ante el Xerez CD?

–Se nos presenta una primera jornada de máxima dificultad porque nos enfrentamos a uno de los considerados gallitos del grupo. Es cierto que han hecho muchos fichajes también, pero de primer nivel y todos escogidos. Han hecho un equipo para ser campeones y los cogemos en la primera jornada. Soy de los que piensan que tenemos que jugar con todos, pero para empezar nos toca un plato fuerte. Lo que sí es cierto es que va a ser en un sitio inmejorable como es El Arcángel y eso nos favorece muchísimo. Si queremos crecer, tenemos que intentar tener el mejor campo posible para que los chavales puedan desarrollar el fútbol que tienen en sus botas.

–Entiendo que prefiere jugar en El Arcángel a la Ciudad Deportiva.

–Prefiero jugar en un campo que favorezca a los chavales, que sea grande y que esté en buen estado en cuanto al piso. Si jugamos en El Arcángel, partimos de que no hay un escenario mejor. Si jugamos en la Ciudad Deportiva, lo ideal sería que fuese en el campo natural. Si queremos que los chavales crezcan y que muestren el fútbol que tienen en sus botas, tenemos que intentar que sea en las mejores condiciones posibles en cuanto a terreno de juego se refiere.

–El Grupo X cuenta de nuevo con cinco equipos cordobeses, ¿es la hora de estar en Segunda RFEF?

–Ojalá por el bien del fútbol cordobés. Ya llevamos varios años que hemos peleado por ello. El año pasado estuvimos tres equipos en el play off y luchamos por el ascenso. Creo que esta temporada, sin lugar a dudas, el Salerm Puente Genil y el Ciudad de Lucena van a volver de nuevo a estar en play off. Luego, como terminó el Espeleño el año pasado y si le da continuidad y sigue compitiendo igual, puede ser una de las sorpresas. Sin duda, el Pozoblanco, por lo bien que trabaja Cobos allí, lo difícil que es ganar allí y lo bien que compite ese equipo, estará bien situado y quién dice que no pueda estar en la alto de la clasificación.

–El Grupo X es exigente año tras año, pero hay más potencial si cabe este curso.

–Este año nos encontramos que bajan Utrera y Xerez DFC, que siempre han tenido buenos equipos. El Xerez DFC, con 4.000 socios, tienen una masa social que no es de esta categoría. Son dos equipos muy fuertes y si los unimos a los de la temporada anterior, el Salerm Puente Genil, el Ciudad de Lucena, el Gerena, el Xerez CD, al final es un ramillete de equipos muy potentes que van a estar arriba. Sin descartar algún equipo que sea la revelación del campeonato y que va a optar como el año pasado optó el Antoniano a meterse arriba, el Grupo X es muy competitivo y duro.

–¿Cuál es el objetivo de Diego Caro para este año?

–Mi objetivo es formar jugadores. Mi objetivo el año pasado era meternos en play off y lo conseguimos, pero por encima de eso era sacar jugadores y sacamos a Lluís Tarrés y a Christian Delgado. Sin ir más lejos Lluís debutó con el primer equipo esta jornada. Ese es nuestro principal objetivo. No tiene sentido tener un filial sin sacar jugadores. Ya hemos sacado dos y es verdad que rejuvenecemos el equipo y tenemos más margen de trabajo, pero nuestro objetivo es que, ojalá cuando acabe esta temporada, llamen a la puerta del primer equipo o estén cerca de hacerlo. A partir de ahí, competir cada domingo como lo hemos hecho estas dos temporadas.

–¿Qué mensaje le mandaría a la afición?

–Que sigan como estas dos últimas temporadas y sobre todo como está última, donde llegamos a ver en el play off un El Arcángel con un ambiente precioso, como los de antaño, de los que gusta ver y de los que gusta jugar. Recuerdo el partido del Getafe con 2.500 personas en El Arcángel. Eso habla muy bien de la afición del Córdoba CF con su filial y de los fieles del B, que siempre nos ayudan.