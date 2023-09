Juan Carlos Quero: "No tenemos tantos medios pero peleamos con los mejores"

Juan Carlos Quero arranca su quinta temporada al frente del Atlético Espeleño, un club "con más alternativas" en plantilla para un curso en el que el objetivo es "salvar la categoría". "Todo lo que sea desviarnos de eso, nos equivocamos", expone un técnico malagueño que analiza para el Día una campaña que tendrá "a equipos más fuertes y duros" en el Grupo X de Tercera RFEF.

–¿Qué sensaciones le ha dejado la pretemporada?

–Sensaciones buenas porque se ha trabajado bastante bien, porque la gente que terminó ha aparecido a como acabó. Entonces, sin lanzar las campanas al vuelo y sabiendo que es solo la pretemporada, es positiva, pero siempre pendiente y preocupado y sabiendo que puede cambiar todo lo que está bien y pasar a estar mal. Me ha pasado de futbolista, me ha pasado en Pozoblanco, me pasó el año pasado y espero que no me pase este año y estemos en alerta.

–Tras una nueva renovación de la plantilla, ¿está contento con lo que tiene?

–Sí. Creo que nuestro mercado ya sabéis todos cuál es y cómo es. Se nos han ido jugadores importantes que metieron un número de goles. Esos futbolistas ya no están, han llegado otros y hemos intentado que se noten lo menos posible las bajas y ojalá mejoremos la plantilla. Sé que es difícil, pero al final lo decide el campeonato. Cuando acabe la liga haremos balance, pero a día de hoy somos un equipo con más alternativas.

–Si destacan jugadores como pasó el año pasado, ¿es difícil que el Espeleño los pueda retener?

–Es imposible. Salvo porque sea un jugador que tenga que vivir en Córdoba, y a veces ni eso. No podemos aspirar a mejorar la plantilla con futbolistas que hayan destacado en Tercera ni renovados en Segunda RFEF. Tenemos que traer futbolistas de Córdoba y que no les haya ido muy bien el último año. Con eso no te digo que no sean buenos, pero este es nuestro mercado. Por ejemplo, Juan Andrés hizo 17 goles y el Espeleño no podía pelear por el pichichi de la categoría. Lo tenemos asumido.

–¿Qué destaca de los fichajes realizados este verano?

–Lo positivo es que creo que se han adaptado y eran jugadores que no habían coincidido nunca. La versatilidad de Burgos, que nos va a dar; en la portería nos debe dar cosas Rafa, junto a Pedro que sigue; Iván Sánchez, si coge su mejor versión, puede ser un futbolista importante; en general todos, y chavales jóvenes como Sabariego, Cano o Amara. Intentar que todo lo que has traído sean jugadores del Espeleño, que sean gente que sume. No podemos tener jugadores que no sumen, también han venido Rubén Jurado, del Puente Genil, o Víctor Díaz, que son los delanteros, junto a Adriano, que deben intentar que el número de goles que hemos perdido se note lo menos posible.

–Va a tener el entrenador ahí mucha mano.

–Sí. Nosotros, por ejemplo, sabemos que hay necesidades en varios lados que no podemos cubrir y me tengo que comer la cabeza para ver cómo puedo jugar. No voy a jugar cómo a mí me gusta, pero sí con lo mejor que tenga. Voy a jugar con los mejores en el campo y da igual la forma de jugar. Vamos a tener cierta dificultad o vamos a tener situaciones que no entienda, pero no hemos podido llegar a lo que queríamos para tener a ese tipo de jugadores en esos sitios.

–¿El objetivo pasa de nuevo por la permanencia?

–100%. El Espeleño como club, solo si mejora en habitantes y económicamente, podrá plantearse mirar algo más, pero teniendo en cuenta el presupuesto y luego el aficionado que viene al campo, que es un pueblo pequeño y estamos contentos con los que vienen, pues nos va a costar más. Todo lo que sea desviarnos de salvar la categoría es equivocarnos nosotros. En el vestuario lo tenemos claro y hay muchos jugadores que empezaron con la situación del año pasado, que llevábamos tres puntos en nueve partidos, y espero que hayamos aprendido de esta situación, de que no somos tan buenos si no corremos ni peleamos.

–¿Qué espera del primer partido ante el Ceuta B?

–A los primeros partidos vas con expectativas e ilusión de ganar porque el año pasado en nueve jornadas llevábamos tres puntos, pues imagina si ganamos. Es importante empezar bien y que te dé tranquilidad esos tres puntos.

–¿Es una ventaja empezar en casa? El Municipal debe ser un fortín para lograr el objetivo.

–Nosotros en casa nos tenemos que hacer fuertes. Es nuestro campo, con nuestra gente y debe ser nuestro aval. Es importante empezar en casa y si pierdes es bastante malo. El año pasado íbamos con buena inercia e hicimos una buena primera mitad en Pozoblanco y nos fuimos perdiendo al descanso 2-0. Nos dieron así la bienvenida a la Tercera. Jugando muy bien, nos fuimos perdiendo 2-0 y pagamos los errores. Espero que los jugadores se hayan dado cuenta de lo complicado que es jugar en esta categoría y cómo hay que ganar.

–El Grupo X vuelve a contar con cinco equipos cordobeses, ¿es hora de mirar a Segunda RFEF?

–Fundamental. Si miramos muchas ciudades de Andalucía, todas tienen equipos en Segunda RFEF, muchos en Tercera y algunos en Primera. En Córdoba, tenemos el Córdoba CF y ni un solo equipo en Segunda RFEF. Con buenos presupuestos, sería bueno e interesante para el fútbol cordobés. No lo hay y es para pensarlo. Córdoba es una provincia con buenos presupuestos, buenos equipos y que no haya nada en Segunda RFEF... Evidentemente no es bueno para el fútbol cordobés y ojalá este año suban dos o tres.

–¿Es más exigente este año el Grupo X de Tercera RFEF?

–Contando que el favorito para subir no era el que ha subido este año. Contando que nos hemos quitado a un equipo que ha subido que tenía que estar peleando por no descender y que los que tenían que ascender le han dejado que ascendiera. El año pasado sube el Antoniano sin pensarlo ni creerlo nadie. Entonces los equipos fuertes se han quedado y han descendido el Xerez DFC y el Utrera. Seguramente los equipos son más fuertes y más duros. Por otro lado, el tener dos equipos más te habilita un poco más de cometer errores de cara al descenso. Hay dos más que pueden participar por no bajar. El año pasado estábamos mas limitados y nosotros estábamos con el agua al cuello cuando nos comentaron lo de los arrastres. Pensábamos que no íbamos a sacar cabeza nunca si bajaba hasta el quinto. Ojalá sea más fácil la permanencia y ojalá se meta algún equipo cordobés en Segunda RFEF porque sería muy importante y es lo que queremos todos.

–¿Cuál es el objetivo de Juan Carlos Quero para este curso?

–El objetivo mío va ligado al del club y al de mis jugadores. Ojalá salvemos la categoría, ojalá se hable del Espeleño como el año pasado, ojalá no pasemos tantos apuros como la primera vuelta y ojalá salgan jugadores del equipo para otros más importantes para cumplir su sueño. Está claro que los que vienen aquí están de paso porque es difícil que hagamos una plantilla de muchos años, porque jugador que destaca se va. Este verano, por diferentes motivos, se han ido siete u ocho jugadores y salen gracias al Espeleño, porque van a otros equipos a ganar más dinero. Si pasa eso, es que hemos hecho cosas bien. Ojalá nos parezcamos al equipo de la segunda vuelta, que era muy difícil ganarnos.

–¿Qué mensaje le mandaría a la afición de Espiel?

–Lo típico y tópico, pero qué le vamos a prometer. Si estoy en el mejor equipo que hay, le diría que disfruten. Vamos a intentar hacerlo lo mejor posible según nuestras posibilidades. No son como las de un equipo de Tercera, pero sí estamos demostrando que podemos pelear con quien sea. No tenemos tantos medios como otros equipos, pero peleamos el año pasado con los mejores. Si viene más gente, tendremos menos dificultad. Ojalá vengan más que el año pasado y cuantos más estén, mejor.