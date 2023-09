Antonio Jesús Cobos: "Vamos con ilusión renovada y con ganas"

En su tercera campaña al frente del banquillo del Pozoblanco, Antonio Jesús Cobos analiza para el Día el inicio de la temporada en un exigente Grupo X de Tercera RFEF, en la que los vallesanos quieren ser "ambiciosos", una vez atado el objetivo de "la permanencia". "Vamos con la ilusión renovada", destacó un técnico cordobés que está "contento" con el plantel que tiene para este curso.

-¿Qué balance hace de esta pretemporada?

–Como siempre hay cosas positivas y otras que no son tan positivas. Lo más positivo es que el grupo está trabajando bien, aunque sea un topicazo. Teniendo en cuenta que hemos tenido que hacer muchísimos fichajes, nos preocupaba entre comillas que la gente se adaptara pronto al club, al ambiente, a lo que significa llegar a un club de primeras. Por otro lado, los que siguen del año pasado, pues que se adaptaran un poco a la nueva forma de trabajar, porque he intentado cambiar algunas cosas en el día a día, y eso es lo que nos preocupaba un poco más de esta pretemporada. Creo que estamos trabajando bien y en contraprestación a eso, como algo menos positivo, no hemos podido completar la plantilla antes de comenzar los entrenamientos, hemos hecho algunos fichajes empezada la pretemporada y eso antes no nos había pasado. También creo que el no haber podido tener a todo el mundo disponible por pequeñas lesiones tampoco nos ha hecho que trabajemos al 100%, pero son cosas que no tienen mucha importancia con todo lo demás que es bastante positivo.

-La plantilla sufrió variaciones respecto a la del curso pasado, ¿está contento con lo que tiene?

–Sí. Como entrenador estoy contento. Creo que el grupo también porque son gente que va a ir bien con la filosofía y la idiosincrasia del Pozoblanco, aunque nos hubiese gustado renovar a más gente de la que no sigue. Sabíamos que iba a ser complicado también. Este es mi tercer año en Pozoblanco y, si miramos a los dos anteriores como referencias más cercanas, es muy difícil mantener un grupo completo en Pozoblanco por muchas circunstancias, y eso siempre será un hándicap. Aunque la gente se adapte bien, siempre hay que armar un equipo de cero todos los años y salir de nuevas en la competición siempre representa una dificultad, pero es la forma de trabajar y nos estamos adaptando bien a eso.

-¿Hasta dónde puede llegar el Pozoblanco esta temporada tras quedarse el año pasado en la zona media y cerca del 'play off'?

–En nuestro foro interno tenemos claro que nuestro objetivo primero es salir a salvar la categoría. Ahora bien, dentro de ese foro interno, va de forma paralela una ambición deportiva a mejorar siempre un poquito. Creo que tenemos que intentar salvar la categoría cuanto antes, antes incluso que el año pasado y que eso nos permita acabar la liga mejor que el año pasado. Sabemos que es muy difícil porque hay más equipos en la categoría y más gallitos porque es un grupo muy especial. Dentro de esta composición, queremos ser ambiciosos y buscamos mejorar los números del año pasado.

-Para conseguir ese objetivo, un año más el Municipal se antoja clave.

–Nuestro campo, nuestro estadio, nuestro terreno de juego, la historia que tiene el Pozoblanco en el Municipal y la historia más cercana de estos últimos años está claro que la fuerza de este equipo y este club está en ese campo. Hay que cuidarlo muchísimo porque es nuestro arma principal. Tirando de tópicos, las permanencias se consiguen en casa. Todos sabemos que el Municipal es un campo especial, que tiene un ambiente de fútbol especial y eso nos da mucha fuerza para cumplir el objetivo, pero tenemos que ser mínimo tan solventes como estamos siendo hasta ahora.

-¿Cómo llega el equipo a la primera jornada ante La Palma?

–Creo que nos queda afinar algunas cosas, pero hay un poso de consistencia que nos hace ir con cierta ilusión a La Palma. Vamos con mucha prudencia porque ningún partido es fácil, pero vamos bien preparados. Hay jugadores que no han podido hacer pretemporada al 100%, pero llegamos bastante bien.

-El Grupo X siempre fue exigente, pero subiendo la nómina a 18 equipos quizás lo es más todavía.

–El año pasado, por estas fechas, decíamos que había equipos muy difíciles de alcanzar porque el objetivo era ascender y solo asciende uno, el campeón. Si este año sumas que descendieron el Xerez DFC y el Utrera y los equipos que peleaban el año pasado por ascender siguen en el grupo, pues imagina lo que tenemos por delante. Siempre habrá equipos que estarán arriba y será difícil bajarlos de ahí, pero hay otros equipos que si hacen cosas bien se meten en la pelea. De esta dificultad, los equipos pequeños se crecen porque te obligan a mejorar. Creo que nosotros estamos en disposición de pelear con cualquiera y lo estamos trabajando eso desde primera hora. Somos un equipo de mucha historia y que en los últimos años se han hecho cosas bien. Tenemos que ir a dar una buena imagen y para cumplir el objetivo de la permanencia lo antes posible, y poder pelear por estar más arriba. Vamos con ilusión renovada y con las ganas de que todo esto que estamos palpando en estas semanas se traduzca en ganar muchos partidos, en competir bien, en agradar a nuestra afición, en que nuestro estadio sea complicado, en disfrutar de todo esto y que nos dé para hacerlo bien.

-Por segundo año consecutivo Córdoba tiene cinco equipos en el Grupo X, ¿cree que es hora ya de que uno de ellos dé ese salto a Segunda RFEF?

–Claro que sí. Ojalá. El año pasado creo que había dos equipos que estaban por encima que era el Córdoba B y el Ciudad de Lucena. El Puente Genil también estaba ahí. Este año, quizás, no sean tan favoritos y yo creo que eso les puede favorecer. Creo que tanto uno como otro y el Puente Genil pueden estar igualados, pero el hecho de no ser tan favoritos porque están los dos equipos de Jerez, el Utrera, el filial del Sevilla, el Gerena… Creo que en ese grupo de favoritos los nuestros pueden salir favorecidos. Luego, el Atlético Espeleño y nosotros no tenemos esa responsabilidad, que es otra, pero el año pasado lo hicimos muy bien y tanto el Espeleño como nosotros vamos a intentar repetirlo y demostrar que podemos pelearle a cualquiera, y acercarnos a los otros clubes de Córdoba que tienen otras miras.

-¿Cuál es el objetivo de Antonio Jesús Cobos para este curso?

–Hay un objetivo fundamental que lo hablé con el presidente cuando acordamos en mayo de seguir un año más. Me gustaría que el paso mío por el Pozoblanco se tradujese en ciertas mejoras en la estructura a la hora de trabajar. Este año, esas cuestiones, aunque intentamos hacer muchas cosas, pues igual es imposible el poder hacer tanto en tan poco tiempo, pero somos ambiciosos para que la estructura del club sea mejor. Soy un deportista que me gusta mucho mi deporte y soy exigente con mi trabajo y me gusta que el club mejore, con los pies en el suelo y con mucha responsabilidad. Intentar quedar lo más arriba posible y que el Pozoblanco tenga ese sello de equipo serio, competitivo, que va dando una buena imagen por dónde va y pueda ganar a cualquiera.

-¿Qué mensaje le mandaría a la afición del Pozoblanco?

–Que sean conscientes de las dificultades que entraña cada año sacar un equipo a competición como el nuestro. Un club, además, que tiene presente la cantera, mucho más de lo que se pueda ver desde fuera. Un club que mira por su gente y que la afición tiene que estar con el equipo en el día a día y los domingos. Queremos intentar que la afición se sienta identificada con lo que ve en el campo. Yendo de la mano, podemos conseguir los objetivos. La afición de Pozoblanco es exigente, tiene mucha historia y fútbol y sabe lo que hay que hacer todos los domingos para su equipo rinda más.