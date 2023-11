El Pozoblanco cae goleado ante el Ceuta B

El Pozoblanco cayó derrotado por goleada en su visita a Ceuta para enfrentarse al filial ceutí. Los de Antonio Jesús Cobos empezaron perdiendo en los primeros compases del partido y se marcharon al descanso con un 3-0 que los dejó sin capacidad de reacción y que acabó siendo el marcador definitivo. Un resultado abultado que confirma la mala dinámica de los vallesanos, quienes inauguran la novena jornada del Grupo X de la Tercera Federación como decimosegundos con 10 puntos, solo tres por encima del descenso.

Tras caer derrotado la semana pasada en casa ante el actual líder, el Xerez CD (0-2), el Pozoblanco necesitaba reencontrarse con la victoria para huir de la zona baja de la clasificación. No Iba a ser fácil, ya que el Ceuta B no ha perdido ningún partido en casa y es actualmente uno de los candidatos a pelear por el play off de ascenso. Un factor el de su contundencia como local que fue determinante desde el primer minuto y que decantó al partido para los ceutís desde el inicio.

El choque arrancó con dominio local y un Pozoblanco bien asentado sobre el verde del estadio José Martínez Pirri. Pese a que las ocasiones peligrosas tardaron en aparecer, los goles llegaron con rapidez. El primero llegó antes del primer cuarto de hora de juego cuando Sofiane robó en el centro del campo, condujo el esférico a las mil maravillas y definió con un potente disparo imposible para Javi Dela bajo palos.

Para colmo, apenas seis minutos más tarde, el cuadro local volvió a asestar otro duro golpe a los vallesanos en forma de gol. Esta vez fue la presión alta la que dio sus frutos, pues permitió a Adil robar en terreno pozoalbense y asistir a un Taufek que puso el balón en la escuadra de la portería visitante. El 2-0 complicaba mucho la remontada a un Pozoblanco que no supo reaccionar ante un Ceuta B venido a más conforme pasaban los minutos.

Tanto fue el éxtasis del filial que, pasada la primera media hora de juego, hizo el 3-0 tras una gran jugada individual de Taufek cuyo pase de la muerte remató Jacobo sin oposición. Tras el descanso, el Pozoblanco buscó sin efectividad darle un cambio de rumbo al choque, pero ni siquiera las sustituciones lo consiguieron. Y es que los últimos 45 minutos transcurrieron sin pena ni gloria y la goleada local fue definitiva. Un resultado que deja a los de Cobos tocados, ya que arrastran dos derrotas consecutivas.