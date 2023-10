El Pozoblanco no puede frenar al líder Xerez CD

El Pozoblanco no pudo frenar al líder, el Xerez CD. Los vallesanos cayeron en el Municipal ante un cuadro jerezano que sigue firme y demostrando que se encuentra en un momento dulce. Los azulinos, con este triunfo, se quedan de nuevo en solitario en la cima de la tabla del Grupo X de Tercera RFEF, mientras que los vallesanos rompen la racha de tres citas seguidas sin caer derrotado.

Tanto el Pozoblanco como el Xerez CD arrancaron el partido con minutos de tanteo y sin demasiadas opciones, pero fueron los azulinos, en esta ocasión de verde, los que acariciaron el gol. Una falta lateral la cabeceó por encima del larguero Diego Domínguez (18') y sólo seis minutos después el delantero no perdonó. El guardameta Dela no fue capaz de retener un disparo de Migue García y Domínguez cazó de forma perfecta para mandarlo dentro.

Los azulinos, seguros en defensa y tapando bien todos los espacios, frenaban las acometidas de un Pozoblanco voluntarioso, pero sin demasiado acierto a la hora de resolver. Superada la media hora, un tiro de Iván Navarro desde la izquierda que se envenenó se marchó rozando la escuadra del portal de Javi Dela.

Antes de llegar al descanso, en el 37', se lesionó Migue García en el Xerez CD. No obstante, los visitantes se mantuvieron firmes. Los locales lo intentaron con un tiro de Abraham que tapó Del Río tras un saque de esquina, mientras que los jerezanos pudieron hacer el segundo por medio de un cabezazo de Diego Domínguez que se encontró con la intervención de Dela.

En el tramo final del primer tiempo, los de Antonio Jesús Cobos lo intentaron a balón parado, especialmente con lanzamientos de esquina -hasta nueve tuvieron los locales en los primeros cuarenta y cinco minutos-, pero no estuvieron acertados ante un cuadro azulino que no dio demasiadas concesiones.

Tras el receso, el Pozoblanco se topó con un Xerez CD que regresó al terreno de juego con las ideas claras y con una marcha más. Santos, en el 49', salió seguro de puños para desviar un córner. El cuadro xerecista era una roca y no presentaba fisuras. A la hora de juego, Dela tuvo que salir para evitar un remate de Diego Domínguez. Con la situación controlada, Miguel Reina hizo el 0-2 con un trallazo desde fuera del área tras un pase de Belizón (62').

Tras el 0-2, el Pozoblanco lo siguió intentando, pero no encontraba fisuras. No obstante, en el 68', Viñolo Payán anuló un gol a Migue Sánchez por un plantillazo a un zaguero xerecista. El partido entraba en una fase en la que se jugaba a los que el Xerez CD quería, lo que hizo que aumentase la desesperación de los de Antonio Jesús Cobos porque no encontraban la fórmula de hacer daño. Los puntos volaron del Municipal y el Pozoblanco rompió su racha de tres citas sin perder.