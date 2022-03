El Museo de la Almendra Francisco Morales abre la ronda de cuartos ante el Son Cladera

Priego de Córdoba acoge el próximo miércoles 2 de marzo el partido correspondiente a la ida de la ronda de cuartos de final de la Superdivisión femenina entre el Museo de la Almendra Francisco Morales y el Son Cladera (Centro de Tecnificación, 17:00). Al igual que ocurre en el play off masculino, la suma de victorias en los dos partidos será el cómputo principal para establecer el ganador del cruce. Y en el caso de igualdad, se recurriría al número de sets o de puntos.

La única salvedad es que los encuentros se disputan a siete partidos y no a seis, como sucede en el apartado masculino. Para el duelo, el Museo de la Almendra llega a la cita con una ausencia significativa. La rusa Svetlana Kudryashova no ha podido salir de su país, donde se encontraba tras acabar la fase regular, a raíz de lo acontecido en el conflicto bélico en Ucrania que ha cerrado el espacio aéreo a su país en territorio europeo.

Ante esa circunstancia, la escuadra prieguense echará mano de Yolanda Enríquez para completar una alineación en la que estarán, como es costumbre, Marija Galonja y Ana García. Mientras, el Son Cladera, que acabó como líder del Subgrupo 2 ganando todos los partidos de esta temporada que ha jugado como visitante, presenta la interrogante del equipo que alineará atendiendo a que en su plantilla hay hasta tres jugadoras de nacionalidad rusa.

Hasta que se juegue el partido de vuelta, fijado para el 20 de marzo a las 10:30, no se resolverá la eliminatoria, cuyo ganador se emplazará con el vencedor de la eliminatoria entre el Linares y el Leka Enea, en la que ha tomado ventaja el equipo andaluz al ganar en la ida por 0-4. La gran ventaja del Museo de la Almendra es que no tiene presión, ya que consiguió el objetivo de la temporada eludiendo el play off de descenso, por lo que afrontan la eliminatoria sin nada que perder.