Miguelín, jugador del Córdoba Futsal: "Estoy aquí porque el reto es bonito"

Llegó el momento. Miguelín fue presentado este miércoles como nuevo jugador del Córdoba Patrimonio de la Humanidad en Supermercados Deza en el Centro Comercial Zoco. Natural de Palma de Mallorca, fue el segundo fichaje anunciado por la entidad blanquiverde durante este verano. Tras cerrar una etapa en ElPozo Murcia, el ala balear llega "con ganas e ilusionado". "Estoy aquí porque el reto es bonito", señaló durante su puesta de largo.

Antes de que tomase la palabra Miguelín, José García Román expuso que era "un día importante". "Es un salto para nuestro club disponer de un jugador como él", reconoció el presidente de la entidad blanquiverde. Además, le dio las gracias por "apostar por nuestro proyecto". "Ojalá vuelva a ser feliz en Córdoba. Con que viva la mitad de lo que ha vivido en su trayectoria, estaremos orgullosísimos", comentó el máximo dirigente.

También estuvo en la presentación el capitán Jesús Rodríguez que le abrió las puertas del vestuario a "un gran fichaje como el de Miguelín". "Todos conocemos el gran esfuerzo que ha hecho el club para consolidar la categoría en Primera División y esperemos que disfrutemos mucho con nuestra afición en Vista Alegre", apuntó el jugador cordobés.

Por su parte, Miguelín reconoció que le han acogido "de maravilla" y se ha sentido "desde el primer día muy a gusto y feliz". "Llego con ganas de demostrar lo que quizás en los últimos años no he podido hacer, estoy ilusionado, con muchas ganas y ojalá esto empiece pronto y ya empiecen a sumar los puntos". También comentó que está "deseando estar ya con los compañeros, dar mi mejor versión, volver a disfrutar para que todos juntos disfrutemos y que todos juntos consigamos los objetivos principales, la permanencia". "Ojalá que con toda nuestra gente, podamos disfrutar de un año inolvidable", apuntó el balear.

Aquejado de unas molestias en las últimas semanas, Miguelín indicó que está "bien". "Tuve un pequeño percance en la Copa de Andalucía contra el Jaén, pero eso es pasado y es algo que suele suceder en las pretemporadas a nivel muscular", comentó el ala de Palma de Mallorca sobre esa dolencia que lo apartó de los partidos con el equipo.

Sobre su fichaje, Miguelín reconoció que tiene "con Josan mucha relación" porque ha sido "mucho tiempo en Murcia" el que han estado juntos. "Todo empezó de broma y al final la situación fue seria, pero me gusto mucho la amabilidad, el cómo me trataron. Quizás era el momento de que me tratasen bien y no me regalasen los oídos y me fueron francos", apuntó el balear. Además, "desde el primer momento, fuimos en la línea correcta todas las partes y fue fácil y sencillo".

"Yo estaba ilusionado de jugar en Vista Alegre con la gente, y llegar a un club humilde pero que tiene un gran vestuario y grandes profesionales. Para mí fue fácil de llevar", comentó el de Palma de Mallorca. Con una gran trayectoria a sus espaldas, Miguelín sabe que el foco estará puesto en él. Sin embargo, "por suerte o por desgracia en mi carrera he jugado con esa presión. Es algo que me gusta y me ilusiona". "Ojalá me respeten las lesiones que es lo único que no podemos controlar", espetó el ala mallorquín.

"Estoy aquí porque el reto es bonito, es ilusionante y me gustan los retos", indicó Miguelín. Además, considera que tienen "muy buena plantilla y buen grupo. Eso es algo que es importante, tenemos la base, saben los conocimientos de Josan y yo vengo a aportar mi experiencia, mi ilusión, mis ganas y a dejarme la vida como uno más". "Pese a mi trayectoria y edad (36 años), quiero que vean que me dejo la vida en cada entrenamiento y en cada partido", apuntó el balear. "Al final el trabajo sale a la luz y esa es la meta, sentirme realizado de ver que ayudo al club, para mí es fundamental", reconoció el nuevo jugador blanquiverde.

"Lo primero que tengo que hacer es volver a sentirme de nuevo como jugador porque han sido dos años sin tocar pelota", afirmó Miguelín. Además, "ahora estoy buscando esas sensaciones para rendir a mi mejor nivel", por lo que "mi prioridad es el Córdoba Patrimonio, dar lo mejor a los compañeros, a la afición y que todos disfrutemos", comentó el balear tras ser cuestionado por una posible vuelta a la selección.

Sobre los equipos de Primera División, Miguelín señaló que se está viendo que "los rivales se refuerzan bien, pero me fijo en nosotros, que tenemos buena plantilla y buenos jugadores". Eso sí, comentó que tienen que "estar compactos, pero me gusta lo que veo y todo lo que nos rodea", por lo que toca "confiar en la línea de trabajo y al final todo va a salir".

Antes de mirar a otros objetivos, Miguelín afirmó que que tienen que tener "los pies en el suelo. Tenemos conceptos e ideas claras y lo primordial es la permanencia, aunque quizás no sufrir tanto como el año pasado". Eso sí, quieren "empezar la Liga y a partir de ahí trabajar diariamente para conseguir los máximos puntos posibles".