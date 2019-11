Macario apela "al espíritu de Vista Alegre" para el duelo ante el Ribera Navarra

Consciente de la importancia del partido que este sábado afronta su equipo ante el Ribera Navarra (sábado, 19:00), Miguel Ángel Martínez Macario, el técnico del Córdoba Patrimonio de la Humanidad, quiso apelar "al espíritu de Vista Alegre" para volver a ver la mejor versión de sus jugadores.

"Nos enfrentamos a un equipo que es de nuestra liga, está a dos puntos de nosotros y nos podría superar si nos gana. Es un partido muy importante para nosotros", reconoció el técnico blanquiverde, por lo que espera recuperar la buena imagen dada por los suyos en casa, donde "dos de los tres partidos que hemos ganado han sido aquí y las tres derrotas han sido ante los grandes, pero dando sensaciones muy buenas".

"Quiero ver ese Córdoba Patrimonio reconocible, que aprieta y da el 100%, un equipo que hace pasar apuros a todos los rivales. Espero que esta semana no sea diferente y que se queden los tres puntos en casa porque es un rival directo y de ponerse por delante a dejarlos a cinco va mucha diferencia", añadió el técnico al respecto.

Cuestionado por el posible vértigo de verse abajo en la tabla, Maca explicó que "personalmente no lo tengo, porque si a primeros de liga nos hubieran dicho que íbamos a estar así lo hubiéramos firmado". "Aún así, tenemos que intentar que esto no nos influya y saber que ahora mismo estamos cumpliendo objetivos. Es verdad que el colchón se ha reducido pero es algo que se podía esperar. Más allá de eso, tenemos que estar con la cabeza fría y que esta semana tenemos un partido ante nuestra gente para aumentar distancias con este rival", añadió.

Sobre el rival, el técnico cordobés explicó que "el Ribera Navarra es un gran equipo, viene con alguna baja importante pero es uno de los equipos que mejor trata el balón, incluso más que los grandes, aunque no tenga luego esos detalles que marcan la diferencia, pero me gustaría ver a mi equipo mostrar lo que hasta la fecha hemos visto, un equipo entregado que ha puesto en apuros a todos los rivales que por aquí han pasado".

Javi Sánchez, una baja sensible

Macario además reconoció que la baja por lesión de Javi Sánchez es muy sensible para él porque "es un jugador que nos da mucho, pero además es uno de los especialistas en el juego de cinco. Es junto a Manu el que maneja la batuta en esa situación del juego, la interpreta muy bien y elige muy bien".

Tanto es así que el cordobés reconoció que "lo estamos notando, pese a que llevamos varias semanas probando con otros jugadores, pero es cierto que él cumple un rol que hasta ahora no ha podido hacer ningún compañero", ya que Javi "es un jugador muy inteligente, que aprieta mucho y es tácticamente muy bueno".

Reconoce que sondean el mercado

Además, a poco más de un mes para la llegada del mercado invernal, Macario reconoció que sondearán las posibilidades de reforzarse. "Se está tanteando, no se tiene totalmente decidido pero se están valorando algunas posibilidades en diferentes posiciones. Si el club se puede permitir ese lujo y encontramos algo en el mercado que merezca la pena, lo vamos a buscar. He tenido alguna conversación con el presidente en esa línea, no es seguro, pero sí se va a observar el mercado por si hubiera posibilidad de encontrar algún jugador que venga a ayudarnos en alguna posición concreta en la que podamos estar más débiles", apuntó al respecto.