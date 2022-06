Lucía Moral 'Wifi', citada con la selección española sub 19 a dos meses del Mundial de Costa Rica

Continúan las buenas noticias en el Córdoba Femenino después de que las de Pepe Contreras consiguieran la permanencia en la nueva Primera RFEF el pasada martes al vencer en los play off por la salvación al Zaragoza (1-0) en la Ciudad Deportiva blanquiverde. Y es que, Lucía Moral Wifi, la delantera cordobesa, ha vuelto a recibir la llamada de la selección española sub 19 con la que se concentrará desde el lunes 6 al miércoles día 8 de junio en Las Rozas, Madrid.

Pese a que la cordobesa no disputará ningún encuentro previsto, se ejercitará junto al resto de compañeras internacionales a las órdenes de Pedro López, quien conoce bien a la delantera, pues es una de las fijas en cada convocatoria. De hecho, hace dos semanas, la propia Wifi recibió la llamada de la sub 20 con la que también debutó en los entrenamientos del combinado nacional

Además, la selección española debe afrontar a partir del 10 de agosto el Mundial de la categoría sub 20 que se jugará en Costa Rica -en su grupo tendrá al conjunto anfritión, a Brasil y a Australia-, por lo que Wifi podría hacer historia y llegar a debutar en competición oficial con una España que defiende su condición de vigente subcampeona mundial tras alcanzar la final en Francia 2018 en la que perdió ante Japón por 3-1.

Sin duda, una gran noticia para el fútbol cordobés y para Wifi, que es una fija con España desde que despuntó como blanquiverde y es la primera jugadora del Córdoba Femenino que ha vestido la Roja. Fue convocada con la sub 16 en febrero de 2020 en el Torneo de Desarrollo UEFA; fue internacional sub 17 y e incluso el año pasado fue citada con la sub 19 en primavera de 2021 también para entrenar y preparar futuros encuentros internacionales. Esta misma temporada, ha estado en dos concentraciones con la sub 19 a comienzos de 2022, lo que demuestra su estabilidad como internacional.