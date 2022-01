La goleadora del Córdoba Femenino, Wifi, convocada con España sub 19

La delantera del Córdoba Femenino, Lucía Moral, más conocida como Wifi, ha sido convocada por la selección española sub 19 para concentrarse con el combinado nacional sin encuentros previstos, pero de cara a preparar futuros compromisos internacionales. La jugadora cordobesa estará citada junto a las 23 futbolistas restantes de la sub 19 en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas desde el próximo lunes 17 al miércoles 19 de este mes.

Wifi ya sabe bien lo que es ir citada con la selección española, de hecho es la primera jugadora del Córdoba Femenino que ha vestido la Roja. Fue convocada con la sub 16 en febrero de 2020 en el Torneo de Desarrollo UEFA; fue internacional sub 17 y e incluso el año pasado fue citada con la sub 19 en primavera de 2021 también para entrenar y preparar futuros encuentros internacionales.

Su buen rendimiento en las filas blanquiverdes no ha pasado desapercibido para el seleccionador Pedro López. Wifi lleva tres goles anotados esta temporada que la colocan como una de las máximas goleadoras del equipo. De hecho, en la última victoria de las suyas en el derbi cordobés ante el Pozoalbense (2-0) marcó el segundo gol, un tanto importante que mantiene al Córdoba Femenino en la lucha por volver a los puestos altos del Grupo Sur de la Liga Reto Iberdrola. Como ha indicado el Córdoba CF al anunciar su convocatoria, "todo trabajo tiene su recompensa".