El Córdoba Femenino logra la permanencia al vencer al Zaragoza CFF (1-0)

Sufrió en exceso el Córdoba Femenino en el tramo final de temporada, pero consiguió la tan ansiada salvación. Las blanquiverdes se jugaban a un solo partido en este play off de la Liga Reto Iberdrola seguir un año más en la segunda categoría nacional y cumplieron al vencer con un solitario gol de Encarni en la primera mitad a un Zaragoza CFF que batalló hasta el final. Las de Pepe Contreras, que supieron defenderse con una menos sobre el verde durante más de media hora, acabaron celebrando la permanencia por todo lo alto.

Había mucho en juego. Demasiado, y eso se notó en una Ciudad Deportivo que estaba a rebosar. Con un tímido dominio blanquiverde al inicio, a los cinco minutos, la primera llegada del encuentro fue para el Córdoba Femenino por medio de una Encarni cuyo cabezazo tras un saque de esquina se marchó alto. Eso sí, con el paso de los minutos, el cuadro aragonés se fue viniendo arriba y en el 20' tuvo una de las mejores ocasiones del encuentro.

Naima García se plantó sola ante la meta blanquiverde y el gol estaba cantado, pero Gordillo apareció con maestría para sacarse una brillante intervención y mantener el marcador igualado. Las blanquiverdes, que hasta el momento solo habían inquietado a balón parado, respondieron tras la pausa de hidratación a la ocasión visitante con una María Avilés que remató en el corazón del área maña y estrelló el balón en el larguero.

La grada se llevó las manos a la cabeza con esta oportunidad errada, pero pronto pasarían de la pena al éxtasis cuando Encarni abrió la lata al filo del descanso. La centrocampista controló a las mil maravillas en el área rival un pase de cuchara de Paula Moreno y definió como toda una killer para volver loca a la grada y mandar a las suyas a vestuarios con ventaja.

Tocó sufrir para celebrar

La segunda mitad arrancó con algo más de respeto entre ambos conjuntos. Las de Pepe Contreras incluso fueron cediendo terreno a un Zaragoza que se pasaba el esférico de lado a lado sin riesgo. Ese fue el plan de partido hasta que un grave inconveniente se cebó con el Córdoba Femenino, que se quedó con uno menos a falta de media para el final después de que Ana Ocón viese la segunda amarilla.

Las cordobesistas se defendían bien y comenzaban a mover el banquillo con la vista puesta a formar un bloque sólido atrás que pudiera mantener la posesión de balón o salir rápido al contragolpe para matar el choque. Mientras tanto, el Zaragoza CFF intentaba igualar el choque con disparos poco efectivos. Annelie estuvo cerca de marcar, pero Gordillo estuvo más atenta. Y es que, la tensión no podía ser mayor en el tramo final del encuentro.

Las aragonesas no paraban de atacar, colgando balones al área blanquiverde, y tuvieron una para empatar clarísima en el 89' cuando Naima tiró una falta lejana que fue directa a portería. No llegó a detener el disparo Gordillo con precisión y el balón rebotó en el larguero, botó en la línea de gol y la zaga cordobesista tuvo que sacarlo bajo palos. ¿Entró? La árbitra dijo que no, y eso fue lo que valió.

Lo había tenido un Zaragoza que, pese a que lo intentó en repetidas ocasiones, no pudo romper la línea defensiva de un Córdoba Femenino al que le sirvió el solitario tanto de Encarni para explotar de alegría al término del choque y así confirmar su continuidad una temporada más en la segunda categoría nacional, que se llamará Primera RFEF.